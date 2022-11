Stuttgart-Vaihingen: Zwei Elektriker bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Stuttgart-Vaihingen sind am Montagvormittag (07.11.) zwei Elektriker schwer verletzt worden.

Kurzschluss sorgt für Stromschlag und Stichflamme

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer (19 und 59 Jahre alt) bei Arbeiten in einer Tiefgarage eingesetzt. Gegen 9 Uhr sei es zu einem Kurzschluss samt Stichflamme an einem Stromverteilerschrank gekommen.

"Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten, die offenbar einen Stromschlag und Brandverletzungen erlitten hatten, in ein Krankenhaus", so die Polizei. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.