Stuttgart: Verdacht auf Handel mit Rauschgift - 28-Jähriger wird festgenommen

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (12.02.) einen 28-jährigen Mann in Stuttgart festgenommen. Er steht im Verdacht mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den 28-Jährigen gegen 22.40 Uhr in der Daimlerstraße, im Bereich des Cannstatter Carrés.

28-Jähriger versucht mit E-Scooter zu flüchten

Wie die Polizei mitteilte, soll der 28-Jährige versucht haben mit einem E-Scooter zu flüchten. Später soll er sich heftig gegen das Festhalten der Beamten gewehrt haben. Dabei stürzte er und ein Polizeibeamter zu Boden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes entdeckten sie ein Tütchen mit Heroin in seiner Jackentasche und beschlagnahmten es.

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten knapp 500 Gramm Marihuana, über 3 Gramm Heroin, über ein Gramm Kokain sowie weitere Betäubungsmittel. Der 28-jährige thailändische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (13.02.) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.