In einer VfB-Fankneipe in Stuttgart ist es vermutlich am Wochenende (17./18.09.) zu antisemitischen Schmierereien an der Außenwand gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, müsse noch abgeklärt werden, in welchem Ausmaß die Schmierereien angebracht wurden. Die Polizei konnte bislang keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.