Stuttgart: Warum der S-Bahn-Verkehr am Samstagabend (09.04.) unterbrochen wurde

Am Samstagabend (09.04.) kam es in Stuttgart gegen 20.15 Uhr am Haltepunkt Stadtmitte zu einem Kurzschluss und einem damit verbundenen Spannungsabfall in der Oberleitung.

Lauter Knall und Kurzschluss

"Bisherigen Informationen zufolge geriet zunächst ein Gegenstand, bei welchem es sich um einen Ballon gehandelt haben könnte, in die Oberleitung des S-Bahnhaltepunkts Stadtmitte", heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montag (11.04.). Hierdurch kam es im Anschluss zu einem Kurzschluss und einer damit verbundenen lauten Knallentwicklung.

Die von Reisenden alarmierten Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei sowie der Feuerwehr räumten aufgrund der bis dahin unklaren Ursache des Knallgeräuschs den S-Bahnsteig und konnten wenig später mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn den Grund für den Spannungsabfall in der Oberleitung sowie den damit verbundenen Knall ermitteln.

Durch den Vorfall wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Personen verletzt, der Bahnverkehr war während des Einsatzes kurzfristig unterbrochen.