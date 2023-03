Stuttgart: Warum muss das Umsonst & Draußen Festival 2023 umziehen?

Lange war unklar, ob das 42. Umsonst & Draußen Festival in Stuttgart überhaupt stattfinden kann. Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: Auch dieses Jahr kann wieder auf dem beliebten Festival gefeiert werden. Allerdings mit neuer Location. Das teilten die Veranstalter am Sonntag (26.03.) mit. Wo findet das Festival dieses Jahr statt? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Was ist das Umsonst & Draußen Festival?

Das Umsonst & Draußen Festival ist das größte nichtkommerzielle Musik-Polit-Kultur-Festival in Stuttgart - ohne Zaun und ohne Eintritt. Es gibt eine Open Air Bühne und ein Zirkuszelt. Geboten wird ein buntes Programm und eine Kinderwerkstatt. Bands können sich noch bis Ende April bewerben, im Mai wird das Programm fertig gestellt.

Wann findet das Festival in Stuttgart statt?

Das Umsonst & Draußen Festival ist wie üblich am ersten Augustwochenende, von Freitag (4.08.) bis Sonntag (06.08.).

Wo findest das Umsonst & Draußen Festival 2023 statt?

Dieses Jahr ist die Location eine andere: Es wird nicht auf der Uniwiese Pfaffenwaldring in Stuttgart-Vaihingen gefeiert, sondern mitten in Vaihingen auf dem Festplatz an der Krehlstraße.

Warum findet das Festival dieses Jahr an einem anderen Ort statt?

Die Veranstalter haben vom Amt für Umweltschutz keine Genehmigung mehr für die Uniwiese erhalten. „Seit Oktober haben wir viel verhandelt und viele Gespräche geführt. Es gab viele Vorschläge für alternative Standorte, wir haben zusammen mit dem Ämtern knapp 20 Locations geprüft, zum Schluss mussten wir feststellen, dass keine davon für uns möglich war", heißt es auf der Homepage zum Festival. Umso schöner, dass mit dem Festplatz an der Krehlstraße in Vaihingen doch noch eine passende Location für das Event gefunden wurde.