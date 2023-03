Tödlicher Arbeitsunfall im Kreis Esslingen: Reinigungskraft stürzt aus Fenster

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Samstagnachmittag (11.03.) in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen ereignet. Eine 59-jährige Frau kam dabei ums Leben. Nach Angaben der Polizei stürzte die Frau gegen 11.40 Uhr bei ihrer Arbeit aus einem offenen Fenster mehrere Meter in die Tiefe.

59-Jährige erliegt im Krankenhaus schweren Verletzungen

Sie wurde vor Ort notärztlich erstversorgt. Anschießend flog ein Rettungshubschrauber sie in eine Klinik. Dort erlag sie am Nachmittag ihren schweren Verletzungen.