Tödlicher Unfall in Esslingen: Mann läuft bei Rot über Ampel und wird überfahren

In Esslingen ist es am Montagabend (03.10.) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 20.50 Uhr auf dem Bahnhofsplatz.

Das Unfallopfer wurde teilweise vom Bus überrollt

Ein 62-Jähriger überquerte im Bereich eines Bussteigs offenbar bei Rot eine Fußgängerampel. Dabei übersah der Mann einen von links kommenden Bus und prallte gegen die Seite des Fahrzeugs. Der 62-Jährige stürzte bei dem Zusammenprall zu Boden und geriet teilweise unter das Fahrzeug.

Mit schweren Verletzungen musste der Mann an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend kam das Unfallopfer in ein Krankenhaus. Dort erlag der 62-Jährige seinen Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.