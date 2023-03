Tödlicher Unfall in Großbottwar: Quad-Fahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagnachmittag (28. 2.) ein Quad-Fahrer tödlich verletzt worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben nach fuhr der 58-Jährige gegen 16 Uhr auf der L 1115 von Backnang kommend in Richtung Großbottwar. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Das Quad stieß dort frontal mit einem Fiat zusammen. Dessen 25-jährige Fahrerin war in Richtung Backnang unterwegs.

Landesstraße nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Laut Polizei zog sich der Quad-Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund vier Stunden voll gesperrt. Laut Mitteilung ordnete die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache an.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehren aus Steinheim und Marbach mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Er flog laut Mitteilung den Notarzt ein.