Tamm: Leiche in abgebranntem Auto entdeckt – Polizei gibt Identität bekannt

Nach einem Fahrzeugbrand in Tamm (Kreis Ludwigsburg) haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag (31.10.) die Identität der Verstorbenen bekannt gegeben. Demnach handelte es sich bei der Person, die tot in dem abgebrannten Auto gefunden wurde, um eine 47-jährige Frau. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

Neue Details zur Brandursache

Auch zur Brandursache gaben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Details bekannt. "Die bisherigen Ermittlungen sowie die Ergebnisse der am Sonntag durchgeführten Obduktion ergaben keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung oder eine Beteiligung dritter Personen", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Leiche im brennenden Auto entdeckt

Rettungskräfte der Feuerwehr löschten laut Polizei in der Nacht von Freitag (28.10.) auf Samstag (29.10.) ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg – und entdeckten darin eine Leiche. Zuvor hatten mehrere Anrufer den Brand gemeldet.

Eine anschließde Suchaktion der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt seitdem in diesem Fall.