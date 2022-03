Telefonstörung in Stuttgart und Umgebung am Montag (07.03.) - Telekom betroffen

Am Montagmorgen (07.03.) wurden in Stuttgart sowie den umliegenden Städten und Gemeinden Telefonstörungen gemeldet. Vor allem die Telekom und 1&1 seien betroffen gewesen, so die Annahme der geschädigten Personen und Firmen. Weder ausgehende noch eingehende Anrufe sollen in dieser Zeit möglich gewesen sein.

Überprüft man die Störungen auf Websiten wie "allestörungen.de", ergibt sich ein klares Bild: Zwischen neun und zwölf Uhr gab es im Stuttgarter Großraum eine große Anzahl an Meldungen über Netzausfälle bei der Telekom und bei 1&1. Nach aktuellen Informationen (Stand 13 Uhr) sollen die Störungen aber größtenteils wieder vorbei sein. Anrufe sollten wieder möglich sein.

Im Rems-Murr-Kreis haben wir, Stand 13:30 Uhr, von Problemen allerdings bislang nichts gehört. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen beantwortete unsere Anfrage bündig: Telefonstörung? "Nicht, dass ich wüsste." Die exakt wortgleiche Auskunft erhielten wir auch aus dem Landratsamt in Waiblingen.