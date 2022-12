Tipps fürs Eiskratzen: So befreien Sie Ihr Auto schnell von Schnee und Eis

Wer eine Garage hat, kann sich gerade im Winter glücklich schätzen: Eis- oder schneebedeckte Autoscheiben sind kein Thema. Für alle anderen gilt: Alle Scheiben freimachen. Wir haben Tipps für eine freie Sicht.

Welche Scheiben muss ich freikratzen?

Wichtig: Vor Fahrtantritt müssen laut ADAC neben den Scheiben auch Blinker, Rücklichter, Scheinwerfer, Kennzeichen, Motorhaube und auch das Autodach frei von Eis und Schnee sein. Keine Zeit dafür haben ist kein Argument! Wer nur mit einem kleinen Guckloch fährt, riskiert einen Unfall und ein Bußgeld, so der ADAC. Weder der nachfolgende Verkehr noch die eigene Sicht dürfen durch herabfallende Schneemengen und Eisstücke gefährdet werden.

Der ADAC rät, darauf zu achten, dass Scheiben im Winter stets sauber und frei von Schmutz sind. Denn: Schmutzpartikel können beim Kratzen schnell wie Schmirgelpapier wirken. Dadurch beeinträchtigen sie eine klare Sicht.

Wie kratze ich eine Scheibe am besten?

Grundsätzlich sollten Sie beim Kratzen nicht zu viel Druck ausüben oder wild hin und her kratzen. Wichtig ist laut ADAC auch die Auswahl des Eiskratzers. Auf Produkte mit einem Metallschaber sollen Sie möglichst verzichten. Diese können nämlich bei unvorsichtiger Handhabung die Scheibe oder den Lack zerkratzen. Die sicherste Lösung ist ein Kunststoffeiskratzer.

Von elektrischen Eiskratzern rät der ADAC ab. Diese sollen durch punktuelle Hitze das Eis anschmelzen und so das Kratzen erleichtern. Laut ADAC verfügen sie aber über einen Metallkratzer. Zudem drohen Spannungsrisse in der Scheibe oder Brandschäden, wenn der eingeschaltete Kratzer beispielsweise auf dem Sitz abgelegt wird.

Darum sollten Sie den Motor beim Eiskratzen nicht warmlaufen lassen

Warum morgens in der Kälte stehen und die Scheiben frei kratzen, wenn Sie den Motor laufenlassen und zusehen könne, wie das Eis sich auflöst? Den Motor im Stand warm laufen zu lassen schadet nicht nur der Umwelt. Es macht auch unnötig Lärm und ist laut ADAC nach §30 Absatz 1 StVO verboten. Es droht ein Bußgeld von bis zu 80 Euro zuzüglich Verwaltungskosten.

Wie bekomme ich das Auto noch eisfrei?

Wer keine Lust hat, morgens die Scheiben mithilfe eines Eiskratzers freizubekommen, kann auf Enteiser-Sprays zurückgreifen. Diese bestehen aus einer Mischung aus Alkohol und anderen chemischen Substanzen. Einmal auf die Scheibe gesprüht, lassen sie das Eis schmelzen.

Wie lange es guten Durchblick gibt, hängt laut ADAC von der Rezeptur des Scheibenenteisers ab. Wichtig ist hier, darauf zu achten, dass die Mittel keine Schlieren oder Schmierschleier auf der Scheibe hinterlassen.

So können Sie selbst ein Enteiser-Sprays herstellen

Wie Sie selbst eine umweltfreundlichere Alternative zu Enteiser-Sprays herstellen, verrät das Verbraucherportal chip.de: Füllen Sie drei Teile Essig und ein Teil Wasser in eine Sprühflasche. Besprühen Sie damit ihre Autoscheibe und lassen Sie es kurz einwirken. Die Lösung hilft beim Antauen vereister Scheiben. Das Eis lässt sich im Anschluss viel leichter entfernen. Beim Besprühen sollten Sie allerdings darauf achten, dass der Lack nicht mit der Essig-Wasser-Lösung mitbesprüht wird.

Darum sollten Sie kein heißes Wasser auf die Autoscheiben gießen

Versuchen Sie keinesfalls ihre Auto-Scheiben mit heißem Wasser aufzutauen. In der Regel endet diese Prozedur mit einer durch den Temperaturschock gesprungenen Scheibe, so der ADAC. Wer das Auftauen beschleunigen will, kann sich stattdessen mit einer auf das Armaturenbrett gelegten Wärmflasche behelfen.

Frostschutzfolien gegen Eis und Schnee

Wer sich morgendliches Kratzen ersparen möchte, kann zu Frostschutzfolien greifen. Die Folie einfach außen auf die Scheibe legen. So sind die Scheiben im Idealfall beim Start bereits eisfrei.

Wie mache ich mein Auto winterfest?

Wer sich rechtzeitig um folgende Punkte kümmert, sollte im Winter keine Probleme mit dem Auto bekommen:

Scheibenfrostschutz checken

Türdichtungen mit Gummipflegemitteln behandeln

Türschlösser mit Universalspray behandeln

stabilen Kunststoffeiskratzer und Besen einpacken

Jeder Autofahrer und jede Autofahrerin sollte zudem neben dem Eiskratzer einen Lederschwamm oder ein Trockentuch im Fahrzeug haben, um von innen beschlagene Scheiben frei zu wischen.