Tourismus erholt sich weiter: So viele Übernachtungen gab es 2022 in Stuttgart

Zehn Mal in Folge verzeichnete der Tourismus in Stuttgart von 2009 bis 2019 Zuwachsraten - eine Erfolgsgeschichte. Dann kam Corona. Und die Zahl der Übernachtungen in der Landeshauptstadt brach dramatisch ein. Wie sieht es aktuell aus?

2022 gab es 3,3 Millionen Übernachtungen in Stuttgart

2022 standen die Zeichen laut einer Mitteilung aus dem Rathaus auf Erholung - auch wenn die Übernachtungszahlen nach wie vor hinter den Vorjahren zurück geblieben sind.

Nach Angaben des Statistischen Amtes der Stadt Stuttgart und des Statistischen Landesamtes Baden‐Württemberg wurden im vergangenen Jahr in Stuttgarter Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten (inklusive Camping) 3,3 Millionen Übernachtungen verbucht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer belief sich demnach auf zwei Tage.

"Damit lagen die Übernachtungszahlen um 103 Prozent über denen des Vorjahres und 19 Prozent unter dem Erfolgsjahr 2019", so die Stadt. In der Gesamtregion Stuttgart, also der Landeshauptstadt und ihren fünf umliegenden Landkreisen, beliefen sich die Übernachtungen auf 7,61 Millionen. Ein Zuwachs von 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Erholungswert von 82 Prozent gegenüber 2019.

Dennoch schwankte das Übernachtungsangebot auch 2022 aufgrund der Umstände im Zuge der Corona‐Pandemie noch stark. Insgesamt standen den Gästen der Landeshauptstadt163 Übernachtungsbetriebe mit 23.073 Betten zur Verfügung (Stand Juli 2022). Die durchschnittliche Bettenauslastung 2022 belief sich auf 39 Prozent.

In den ersten vier Monaten des vergangenen Jahres war die Entwicklung pandemiebedingt noch zurückhaltend. Starke Monate im zweiten Halbjahr 2022 waren der Juli, der September und der Oktober mit 388.086 Übernachtungen und damit dem größten Volumen. Zu diesem guten Ergebnis des starken Oktobers haben das Cannstatter Volksfest und die internationale Fachmesse Motek beigetragen.

"Die Erholung vom Einbruch während der Corona‐Krise ist in vollem Gange", sagt Matthias Fatke, Leiter des Statistischen Amts der Landeshauptstadt Stuttgart: "Sollte es so weitergehen, ist auch das Niveau aus dem Rekordjahr 2019 wieder in Reichweite.“

Aus welchem Land kommen die Stuttgart-Besucher?

Bis 2019 lag das Verhältnis der Übernachtungen deutscher und ausländischer Gäste bei 69:31. 2020 und 2021 kamen pandemiebedingt zunehmend inländische Gäste und aufgrund erschwerter Rahmenbedingungen weniger Reisende aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr pendelte sich das Verhältnis nun bei 72:28 ein und nähert sich damit langsam dem Vorkrisenniveau 2019 an.

Die Top‐Quellmärkte 2022 nach Übernachtungsvolumen sind USA und die Schweiz, es folgen Frankreich, die Niederlande und Österreich.