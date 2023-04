Tritte und Schläge: Fans des VfB Stuttgart sollen Dortmund-Fans attackiert haben

Nach dem Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund sollen VfB-Fans am Samstagabend (15.04.) Fans der Gast-Mannschaft am Bahnhof in Ludwigsburg attackiert haben. Das berichtet die Bundespolizei. Was ist vorgefallen?

Vermummte VfB-Fans sollen BVB-Fans "massiv" angegriffen haben

Laut Pressemitteilung trafen die beiden Fangruppen gegen 18.50 Uhr in einem Regionalzug nach Ludwigsburg aufeinander. "Nachdem die achtköpfige Personengruppe, welche aus Fans des VfB-Stuttgarts bestand, eine augenscheinlich aus Fans der Borussia Dortmund bestehende vierköpfige Personengruppe im Zug ausgemacht hatte, sollen die acht bislang unbekannten Männer die anderen Fans zunächst beleidigt und provoziert haben."

Beim Halt in Ludwigsburg soll die Lage dann eskaliert sein. Die vier Dortmund-Fans sollen versucht haben, "vor den inzwischen einheitlich vermummten Angreifern zu flüchten", so die Bundespolizei. Einem 35-jährigen Mann und einer 32-jährige Frau sei das nicht gelungen. Sie sollen von den acht Unbekannten VfB-Fans "massiv mit Schlägen und Tritten" attackiert worden sein – auch als sie bereits am Boden lagen.

25-Jähriger festgenommen, BVB-Fans ins Krankenhaus eingeliefert

Die unbekannten Männer sollen noch vor Eintreffen der Polizei in einen Regionalzug nach Osterburken geflohen sein. "Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten jedoch wenig später einen 25-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit vorläufig festnehmen", heißt es in der Pressemitteilung.

Die 32-Jährige und der 35-Jährige Geschädigte wurden mit "mehreren Verletzungen" in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei ermittelt gegen die unbekannten Täter unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung.