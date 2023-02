Unbekannte auf VfB-Stadion: Polizei Stuttgart ermittelt - was ist „Roofing“?

Unbekannte sind illegal auf das Stadion des VfB Stuttgart geklettert und haben ein Video ihrer Aktion auf Instagram geteilt. Die Polizei Stuttgart ermittelt nun gegen die jungen Kletterer, die sich im Netz als „Roofer“ bezeichnen. Was steckt hinter dem gefährlichen Trend?

„Das geht weit über einen Dumme-Jungen-Streich hinaus“

Die Aktion ist selbstverständlich hochgradig illegal und gefährlich. Im Video, das seit dem 30. Januar online ist und unter vielen VfB-Fans die Runde macht, sieht man drei vermummte junge Männer, die nachts in die Mercedes-Benz-Arena eingedrungen und bis aufs Stadiondach geklettert sind. Beim Blick auf den Stand der Baustelle im Hintergrund ist klar: Gedreht wurden die Aufnahme vermutlich schon im vergangenen Jahr.

Das Video liegt der Polizei Stuttgart mittlerweile vor. Die Ermittlungen laufen, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte. Es soll auch eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt werden. Jörg Klopfer von der Stadionpark Neckar GmbH sagte der Stuttgarter Zeitung: „Wir hoffen sehr, dass diese gefährliche Aktion keine Nachahmer findet. Das geht weit über einen Dumme-Jungen-Streich hinaus.“

„Roofing“: Ohne Sicherung auf hohe Bauwerke oder Gebäude klettern

Hochgeladen hat das Video das Konto „cloudyrosez“. Dort finden sich zahlreiche weitere Aktionen. Mal sieht man die Kletterer auf der Spitze des Ulmer Münsters, mal hoch oben auf einem Windrad. Immer wieder versehen mit den Hashtags #urbanclimbing und #rooftopping. Beim sogenannten „Buildering“ bzw. „Roofing“ klettern Jugendliche oder junge Erwachsene ohne Sicherung auf hohe Bauwerke oder Gebäude, um sich dort zu fotografieren oder zu filmen. Sie werden auch als „Roofer“ bezeichnet.

Straftat, auch in Deutschland

Es geht dabei darum, eine Stadt aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zu entdecken. Besonders beliebt ist „Roofing“ in Russland, wobei das gefährliche Hobby in London, Hong Kong und anderen Großstädten stark an Beliebtheit gewonnen hat. Ein besonders beliebtes Kletterobjekt ist zum Beispiel ein alter Langwellensendemast in der Stadt Elektrostal bei Moskau. Ein dort geschossenes Bild wurde 2011 laut einem Spiegel-Artikel sogar zu einer der besten Aufnahmen Russlands gewählt.

In vielen Ländern sind diese Aktionen eine Straftat. So auch in Deutschland. Das Strafmaß kann von einer Geldstrafe bis hin zu zwei Jahren Haft reichen. In Stuttgart sind der Polizei aus der jüngeren Vergangenheit keine weiteren Fälle dieser Art bekannt.