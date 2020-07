Unbekannte brennen Erdbeerstand in Schwäbisch-Gmünd nieder

Lichterloh brannte ein Erdbeerverkaufsstand im Schwäbisch Gmünder Stadtteil Großdeinbach am Mittwoch (08.07.). Laut einem Bericht der Polizei haben Unbekannte auf einem Parkplatz an der K 3268 um 4.20 Uhr den Stand in Brand gesetzt, so dass er komplett niederbrannte. Eine mobile Toilette, die direkt dahinter stand, ging ebenfalls in Flammen auf.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften im Einsatz. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 melden. Insbesondere sucht die Polizei nach Hinweisen zu Personen oder Fahrzeugen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes dort aufgehalten haben.