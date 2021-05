Unfall in Böblingen: 83-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagabend (07.05.) in der Schönaicher Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 83-jähirger Peugeot-Fahrer gegen 19.45 Uhr die Schönaicher Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Schönaich. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache auf Höhe des Hallenbads nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß er frontal gegen den Renault einer 56-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 83-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 56-jährige Renault-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall waren die Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 35000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Schönaicher Straße für circa eine Stunde. Vor Ort waren zeitweise fünf Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Böblingen, eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen. Außerdem war die Feuerwehr aus Böblingen mit sieben Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz.