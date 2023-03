Unfall in Stuttgart: Smart überschlägt sich - mehreren Zehntausend Euro Schaden

Einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro verursachte am frühen Sonntagmorgen (12.03.20) ein 38-jähriger Smartfahrer in Stuttgart. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 38-Jährige gegen 3 Uhr mit seinem Smart aus noch ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat.

Unfallverursacher muss zur Blutabnahme

Der Fiat wurde auf einen davor geparkten VW Tiguan geschoben. Durch den Aufprall stellte sich der Smart auf, drehte sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten den 38-jährige Smart-Fahrer zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, da er mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand.