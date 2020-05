Vaihingen/Enz: Spanferkel-Kopf an die Tür des Islamischen Kulturvereins gehängt

Zwei Männer haben am späten Samstagabend (16.05.) für Bestürzung und Verunsicherung in der türkischen Gemeinde in Vaihingen/Enz gesorgt. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, waren die beiden Männer mit dem Transporter eines Malerbetriebs aus Stuttgart zum Gebäude des islamischen Kulturvereins gefahren. Die Männer stiegen aus dem Fahrzeug aus und hängten den Kopf eines gegrillten Spanferkels an die Klinke der Eingangstür des Vereinshauses.

Gegen 0.30 Uhr verständigten Vereinsmitglieder die Polizei. Das Staatsschutz-Dezernat der Kripo Böblingen hat die Ermittlungen übernommen. Neben den Landes- und Bundesvorsitzenden des DITIB-Verbandes, kam auch der türkische Generalkonsul Mehmet Erkan Öner am Sonntag nach Vaihingen/Enz, so die Mitteilung der Polizei.

Video verbreitet sich in den sozialen Netzwerken

Die Tat wurde von zwei Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Videoaufnahmen werden derzeit in den sozialen Netzwerken verbreitet. "Die Polizei legt großen Wert auf die Feststellung, dass der Stuttgarter Malerbetrieb mit seinem Geschäftsführer, dessen Transporter auf dem Video zu erkennen ist, nichts mit der Tat zu tun hat", schreibt die Polizei in der Mitteilung. Über die Videoaufzeichnung hat die Kriminalpolizei mittlerweile zwei Tatverdächtige identifiziert, die am Samstagabend mutmaßlich mit dem Fahrzeug unterwegs waren. Die Ermittlungen dauern an.