Veganes Restaurant "Vegalena" in Stuttgart: Worauf die Gäste sich freuen können

Stuttgart hat ein neues veganes Restaurant. Im Vegalena in der Schwabstraße wird jetzt mediterrane Küche serviert – und das komplett vegan. So stehen beispielsweise auch veganes Pesto und veganer Speck auf der Karte. Wir haben mit Inhaber Necati Aydin über sein neues Restaurant gesprochen. Dabei hat er uns verraten, worauf sich Gäste bald schon im Vegalena freuen können.

Warum ausgerechnet vegan?

Seit der Eröffnung im Dezember 2022 laufe es echt gut, so Aydin. „Seitdem wir aus den Betriebsferien zurück sind, ist das Restaurant jeden Tag ausgebucht.“ Der Inhaber, dem auch „Bo’s Burger“ ein paar Straßen weiter gehört, ist zufrieden. Als er von den Investoren des Gebäudes gefragt worden ist, ob er den Gastronomie-Betrieb übernehmen möchte, war er sich zunächst nicht sicher. Es war ein Hin und Her, bis er schlussendlich zusagte. Davor befand sich dort das italienische Restaurant Mari e Monti.

Doch warum ausgerechnet vegane Küche? Aydin hat sich selbst für einige Monate vegan ernährt und viele Mitarbeiter im Bo’s tun dies ebenfalls. „Als ich mich kurzzeitig vegan ernährt habe, musste ich feststellen, wie schwer es ist, auswärts essen zu gehen,“ sagt er. Das Angebot in Stuttgart habe sich zwar über die Jahre stark gebessert, doch rein vegane Restaurants gebe es immer noch wenige in der Stadt. Ihm sei es daher wichtig, dass sich jeder willkommen fühle - ob Veganer, Vegetarier oder Fleischesser spiele dabei keine Rolle.

Auf der Speisekarte stehen derzeit Gerichte wie Risotto mit gemischtem Waldpilzragout oder Rotkohl in Tempura gebraten mit einer Steinchampignonsauce und Basmatireis. © ZVW/Sofie Smakici

Hürden bei der Renovierung

Das Team hatte einige Hürden zu bewältigen, bevor das Vegalena nach den Vorstellungen des Inhabers renoviert werden konnte. Da die Fenster und der Boden im Gebäude denkmalgeschützt sind, durfte daran nur wenig verändert werden. „Der Eigentümer hat die grobe Sanierung vorgenommen, also Strom- und Wasserleitungen gelegt,“ sagt Aydin. Den Großteil der Arbeiten mussten sie jedoch selbst erledigen. Ein halbes Jahr habe dies gedauert.

Der Name des Restaurants setzt sich aus dem Begriff "Vegan" und dem Namen seiner Tochter, Alena, zusammen. © ZVW/Sofie Smakici

Regionalität spielt im Vegalena wichtige Rolle

Die Lebensmittel für die Speisen stammen derzeit noch aus den Supermärkten der Nachbarschaft. Doch das soll sich bald ändern. Aydin ist im Gespräch mit einem Anbieter, der Waren von regionalen Bauernhöfen abholt und an Gastronomie-Betriebe verteilt. „Die Regionalität spielt eine wichtige Rolle für uns,“ sagt er.

„Das, was wir regional kriegen können, werden wir auch nutzen.“ Doch das geht nicht bei jedem Produkt. So werde beispielsweise die vegane Sahne eingekauft, da der Aufwand, sie selbst herzustellen, viel zu hoch sei, berichtet Aydin. Auch der Speck und der Feta stammen vom Lieferanten.

Take-Away im Vegalena

Wer in nächster Zeit keinen Tisch ergattern kann, das Vegalena bietet seine Speisen auch zum Mitnehmen an. Bis jetzt ist der Inhaber zwar noch nicht mit der Verpackung, in der das Essen ausgegeben wird, zufrieden, doch er arbeitet schon an einer Alternative. Zurzeit benutzt der noch Bagasse-Boxen, die aber aus Zuckerrohr bestehen und daher schnell aufweichen.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Worauf sich Gäste bald freuen können

Ab sofort gibt es von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Vegalena ein Mittagstisch-Angebot. Ab Februar möchte das Restaurant auch Frühstück anbieten. Am Wochenende soll es dann vier bis fünf Frühstücksangebote mit unterschiedlichen Zusatz-Optionen geben. Wie der Inhaber verraten hat, soll auch die Speisekarte alle zwei bis drei Monate ausgetauscht werden. Beliebte Gerichte sollen aber weiterhin bestehen bleiben.