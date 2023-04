Verhaftung in Stuttgart: Mann soll 16-Jährige in Wohnheim vergewaltigt haben

Polizisten haben in Stuttgart einen 24-Jährigen festgenommen, der am Sonntag (09.04.) eine 16-Jährige vergewaltigt haben soll. Der Mann befindet sich mittlerweile in Haft.

Festnahme an der Stadtbahn-Haltestelle "Obere Ziegelei"

Laut Pressemitteilung der Polizei soll der 24-Jährige die 16-Jährige gegen 17.30 Uhr in einem Wohnheim an der Ziegelbrennerstraße zum Sex gezwungen haben. Die Jugendliche hatte den Mann zuvor am Hauptbahnhof kennengelernt. Von dort seien die beiden erst zum Bahnhof Bad Cannstatt und später ins Wohnheim gefahren.

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung habe die 16-Jährige flüchten können, so die Polizei. An der Stadtbahn-Haltestelle "Obere Ziegelei" habe sie dann eine Polizeistreife angesprochen. Der 24-Jährige, der ihr gefolgt war, wurde dort festgenommen.

Polize sucht Zeugen: Kripo ermittelt

Bei dem Verdächtigen handelt sich laut Polizei um einen senegalesischen Staatsbürger. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei melden.