Die seit Freitag (31.7.) vermisste 72-Jährige, die per Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei gesucht wurde, wurde am Samstagabend tot im Bereich Erdmannhausen gefunden. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Die Ermittler gehen von einem Sturzgeschehen aus.