Vogelgrippe in Stuttgart: Wilhelma schließt vorsorglich Amazonienhaus

Im Stadtgebiet von Stuttgart wurde das Vorgelgrippe-Virus nachgewiesen. Deshalb ergreift die Wilhelma nun erste Maßnahmen, um die Tiere im Zoo von Bad Cannstatt vor einer Ansteckung zu schützen.

In der Wilhelma leben mehr als 1.100 Vögel aus über 200 Vogelarten. Auf dem Zoogelände habe es bislang keinen Vogelgrippe-Nachweis gegeben. "Da das Virus aber hochansteckend ist, wollen wir die Infektion unserer Vögel verhindern“, wird Wilhelma-Tierarzt Dr. Knauf-Witzens in einer Pressemitteilung am Freitag (10.02.) zitiert.

Diese Schutzmaßnahmen ergreift die Wilhelma

Vögel, die sich in frei zugänglichen Bereichen befinden, werden umgesetzt. Auch werden Desinfektionswannen aufgestellt. Das Amazonienhaus und die Freiflugvoliere werden vorübergehend geschlossen. So soll der direkte Kontakt zwischen Vögeln und Gästen vermieden werden. Alle anderen Tieranlagen und Schauhäuser sind weiterhin zugänglich.