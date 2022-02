Vollsperrung nach Unfall auf A8 beim Flughafen Stuttgart: Zwei Verletzte

Auf der A8 beim Stuttgarter Flughafen ist es am frühen Freitagabend (25.02.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg berichtet, wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Drei Fahrzeuge beteiligt

Ein 53-Jähriger war mit einem Sattelzug gegen 17.10 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs gewesen. Er wollte auf Höhe des Bosch-Parkhauses vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen BMW und stieß hinten links gegen das Fahrzeug. Die 62-jährige Fahrerin des BMW geriet ins Schleudern. Der BMW stieß gegen einen Skoda auf der mittleren Fahrspur und krachte in die linke Leitplanke. Der Skoda wurde durch den Aufprall in die rechte Leitplanke abgewiesen.

Autobahn voll gesperrt

Der 48 Jahre alte Fahrer des Skoda wurde schwer verletzt. Die BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn für gut eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu einem Stau von sechs Kilometern. An der Unfallstelle im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei, die Feuerwehr Stuttgart, die Flughafen-Feuerwehr und das Technische Hilfswerk.