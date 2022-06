Was im Sommer am Mercedes-Benz Museum in Stuttgart geboten wird

Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart bietet auch in diesem Sommer ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm. Mit dem Oldtimertreff „Classics & Coffee“ hat das Museum bereits im April die Saison der Events unter freiem Himmel eröffnet. In den kommenden Wochen folgen zahlreiche weitere Veranstaltungen. Die Sommerevents 2022 im Überblick:

Konzertsommer am Mercedes-Benz Museum – 9. bis 10. Juli 2022

Nach zwei Jahren ohne Großveranstaltungen stehen beim vierten Konzertsommer zwei Künstler auf der großen Festivalbühne am Mercedes-Benz Museum: der spanische Sänger Alvaro Soler am 9. Juli 2022 und Rap-Star Sido am 10. Juli 2022. Weitere Informationen: www.mercedes-benz.com/konzertsommer

Kinder- und Familientag – 10. Juli 2022

Kinder- und Familientag am Mercedes-Benz Museum. © Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Spiel, Spaß und Action, präsentiert von Partnern aus Stuttgart und der Region, erwarten die jungen Gäste mit ihren Eltern beim Kinder- und Familientag. Alle Mitmachangebote sind kostenlos. Für schöne Fotomotive sorgen bekannte und beliebte Maskottchen, die sich unter das Publikum mischen.

Stadtkultur: Konzerte, Clubabende, Comedy, Theater und vieles mehr – 13. Juli bis 14. August 2022

„Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum“. © Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Nach dem Erfolg der 2021 eingeführten Veranstaltungsreihe ist die Stadtkultur zum zweiten Mal zu Gast am Mercedes-Benz Museum. Die Open Air Bühne gibt Kulturschaffenden die Möglichkeit, ihre Veranstaltungsformate in dieser einzigartigen Location auszurichten. Der Vorverkauf für etliche Termine hat bereits begonnen. Mehr Informationen: www.mercedes-benz.com/stadtkultur

Open Air Kino, 19. August bis 4. September 2022: Vorverkaufsstart am 21. Juni 2022, 12 Uhr

Filmgenuss unter freiem Himmel bietet das Mercedes-Benz Museum in diesem Jahr mit einem breiten Spektrum internationaler Filme für jeden Geschmack. Weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.com/oak

19. August: Wunderschön

20. August: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss

21. August: Top Gun – Maverick

24. August: European Outdoor Film Tour (EOFT)

25. August: Die Geschichte der Menschheit (leicht gekürzte Fassung)

26. August: King Richard

26. August: West Side Story

27. August: Dune

28. August: Jurassic World – Ein neues Zeitalter

30. August: Ocean Film Tour

31. August: Monsieur Claude und sein großes Fest

01. September: The Batman

02. September: House of Gucci

03. September: James Bond – Keine Zeit zu sterben

04. September: Thor – Love and Thunder

„Classics & Coffee“, bis 9. Oktober 2022

Automobile Sommertreffs am Mercedes-Benz Museum. © Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Der beliebte Oldtimertreff auf dem Außengelände vor dem Mercedes-Benz Museum geht in die nächste Runde – an einigen Terminen mit Themenspecials:

Mai 2022 – Camper

Juni 2022 – „Baby-Benz“ (Baureihe W 201)

Juli 2022 – 55 Jahre AMG („Afterwork“)

Juli 2022 – Mercedes-Benz SL

August 2022 – CLK, A- und M-Klasse („Afterwork“)

September 2022 – Outdoor-Special

Oktober 2022 – Mercedes-Benz SL

Oktober 2022 – Mercedes-Benz S-Klasse

„Classics & Coffee“ findet sonntags von 11 bis 16 Uhr statt. Zusätzliche „Afterwork“-Termine gibt es an einigen Donnerstagen von 17 bis 23 Uhr. Generell gilt: Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, für Speisen und Getränke sorgt Bertha’s Restaurant mit einem Foodtruck.