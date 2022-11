Weihnachtsmarkt & Mittelaltermarkt Esslingen 2022: Das sind die Öffnungszeiten

In Esslingen wird am Dienstag (22.11.) der bekannte Weihnachtsmarkt samt Mittelaltermarkt beginnen. Welche Stände gibt es? Wann haben die Märkte jeweils offen? Wir haben Antworten.

Adventszauber in Esslingen: Das ist geboten

Zwei Jahre mussten die Märkte coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr kann der Weihnachtszauber in der Innenstadt wieder stattfinden. Bis zu 180 Marktstände werden sich vier Wochen lang in Esslingen präsentieren. Dazu soll es ein abwechslungsreiches Kulturprogamm geben. Neben den klassischen Weihnachtsmarkt-Buden mit Glühwein, Bratwurst und Handgemachtem werden auf dem Mittelaltermarkt unter anderem Spiele, Bogenschießen, eine Kerzenwerkstatt und ein handbetriebenes Riesenrad geboten.

Öffnungszeiten: So haben Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt in Esslingen geöffnet

Esslinger Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt starten am 22. November um 16 Uhr. Der letzte Veranstaltungstag ist der 22. Dezember. Die Märkte sind ab Eröffnung täglich von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. Freitags und samstags gehen die Märkte sogar bis 21.30 Uhr.

Und falls Sie nicht nach Esslingen kommen können oder wollen: Parallel startet auch der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg.