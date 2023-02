Wie die Stadt Stuttgart Kunst im öffentlichen Raum fördern will

Die Stadt Stuttgart will Kunst im öffentlichen Raum sichtbarer machen und fördern. „Kunst an Straßenecken, in Parks oder an Häuserwänden lädt zum Entdecken ein, sie macht neugierig“, sagt der Erste Bürgermeister Fabian Mayer, „man muss nicht ins Museum und Eintritt zahlen.“ Künftig sollen Künstler deshalb gefördert und die Vernetzung vorangetrieben werden. Auch eine finanzielle Unterstützung aus dem Rathaus soll es geben.

Kulturamtsleiter: „Das Programm ist wegweisend“

Das entsprechende Programm dazu hat die Verwaltung innerhalb der vergangenen neun Monate zusammen mit Kunst, Kultur und Politik erarbeitet. Jetzt hat es der Gemeinderat beschlossen und bis 2025 jährlich eine Million Euro für die Entwicklung und Umsetzung bereitgestellt. „Das Programm ist wegweisend für alle, die sich mit Kunst im öffentlichen Raum auseinandersetzen“, sagt der Leiter des Kulturamts Marc Gegenfurtner laut einer Mitteilung vom Mittwoch (08.02.).

Eine verbesserte Förderung soll bald schon Künstlern oder Kulturakteurinnen der Freien Szene aller Sparten, Vereine, Initiativen, Kollektive sowie Kultureinrichtungen und Kooperationen zugutekommen: Sie können ab März ganzjährig bis zu 5.000 Euro beantragen.

Weitere Informationen zu geplanten Festivals, Fördermöglichkeiten und Kooperationen finden Sie auf der Homepage der Stadt.