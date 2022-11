Wie die Wilhelma von Stuttgart aus Zoos in der Ukraine unterstützt

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat nicht nur katastrophale Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, sondern er trifft auch die Tiere in den Zoos des Landes. Aus diesem Grund engagiert sich auch die Wilhelma von Stuttgart aus.

Insgesamt in diesem Jahr schon 28.000 Euro Spenden aus Stuttgart

Die Versorgung der Tiere in den ukrainischen Zoos ist wegen der zerstörten Infrastruktur weiterhin eine große Herausforderung. Kaputte Straßen und Wasserleitungen, abgeschnittene Versorgungswege sowie fehlende Medikamente, Stromausfälle und Futterengpässe: Unter diesen Bedingungen müssen die Zootiere in der Ukraine über die Runden kommen. Trotzdem bleiben mutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort und kümmern sich um die Zootiere.

Die Wilhelma zeigt Solidarität mit der Ukraine und sammelt Spenden für die Zoos im Kriegsgebiet. © Wilhelma Stuttgart

Die Wilhelma unterstützt deshalb die Initiative des europäischen Dachverbands EAZA, um den Kolleginnen und Kollegen im Kriegsgebiet unter die Arme zu greifen. Sie sammelt und überweist Spenden an dessen Hilfefonds. "Jetzt konnte der Zoologisch-Botanische Garten erneut 13.000 Euro weitergeben. Insgesamt sind so in Stuttgart in diesem Jahr schon 28.000 Euro zusammengekommen", heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag (17.11.).

Notfallfonds schon im Frühjahr eingerichtet

Um die Hilfe für die ukrainischen Zoos zu koordinieren, hat der Europäische Verband der Zoos und Aquarien im Frühjahr einen Notfallfonds eingerichtet. Die Vereinigung der wissenschaftlich geführten Einrichtungen bündelt so die Spendenaktionen seiner rund 400 Mitgliedsorganisationen. "Damit können die Gelder im engen Austausch mit dem ukrainischen Zooverband gebündelt passgenau dafür eingesetzt werden, was wo am dringendsten benötigt wird", teilt die Wilhelma mit. Der Fonds konnte bis Ende Oktober laut Angaben mehr als 1,6 Millionen Euro sammeln.

Mit dem Geld kaufen die ukrainischen Zoos zum Beispiel Generatoren, Brennholz, Nahrung und Tierarznei. Außerdem können durch die internationale Unterstützung bei Bedarf Tiere aus besonders stark betroffenen oder zerstörten Einrichtungen evakuiert werden. „Jetzt steht der Winter vor der Tür und eine Entspannung der Situation ist leider nicht in Sicht“, sagt Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin. „Daher freuen wir uns über jeden Euro, den wir an die Zoos in Not geben können.“

Wer seine Spende auf das Konto der Wilhelma mit dem Verwendungszweck „Ukraine“ überweist, könne sicher sein, dass die Summe ohne jeden Abzug an den EAZA-Fonds weitergeleitet wird. Die Bankverbindung finden Sie auf der Wilhelma-Webseite.