Wie Sie in den Sommerferien mit der Bahn von Stuttgart in die Alpen kommen

Rechtzeitig zum Start in die Sommerferien fährt der sogenannte "Railjet" der Deutschen Bahn (DB) und der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wieder direkt von Frankfurt am Main über die Bodensee-Region bis nach Österreich. Fahrgäste können also mit dem Zug von Stuttgart nach Vorarlberg, Tirol und bis in das Salzburger Land reisen – laut einer DB-Mitteilung vom Freitag (29.07.) direkt und ohne Umsteigen.

Warum der "Railjet" zuletzt nur in Österreich gefahren ist

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Kufstein und Salzburg konnte der "Railjet" seit Mitte Mai nur innerhalb Österreichs fahren. Zwischen Frankfurt und Bregenz fuhr ersatzweise ein Intercity.

Der Railjet fährt ab 2. August täglich von Wien (9.55 Uhr), Innsbruck (14.47 Uhr), Imst-Pitztal (15.19 Uhr) und Bregenz (17.21) wieder durchgehend bis nach Friedrichshafen (17.54 Uhr), Ulm (19.07 Uhr), Stuttgart (20.05 Uhr) bzw. Esslingen (20.00), Heidelberg (20.53 Uhr) bis nach Frankfurt am Main (21.52 Uhr).

In der Gegenrichtung fährt der Zug ab 3. August wieder von Frankfurt (5.54 Uhr), Heidelberg (6.52 Uhr), Stuttgart (7.44 Uhr), Ulm (9.02 Uhr), Friedrichshafen (10.10 Uhr) und Bregenz (10.38 Uhr) nach Imst-Pitztal (12.38 Uhr), Innsbruck (13.11 Uhr) und Wien (17.30).

Fahrgäste können auch in St. Pölten, Linz, Salzburg, Wörgl, Jenbach, Landeck-Zams, Langen am Arlberg, Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Lindau-Reutin, Ravensburg, Aulendorf (nur in Richtung Frankfurt), Biberach, Wiesloch-Walldorf, Weinheim und Darmstadt ein- und aussteigen.

Die Deutsche Bahn hatte Ende 2021 gemeinsam mit den ÖBB mit der Elektrifizierung der Südbahn (Bahnstrecke Ulm–Friedrichshafen) die Railjet-Verbindung neu eingeführt.