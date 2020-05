Wilhelma eröffnet am 11. Mai unter Auflagen

Die Wilhelma öffnet am Montag, den 11. Mai unter Auflagen wieder für den Publikumsverkehr. "Wir tun alles, um das Ansteckungsrisiko bei einem Gang durch den Zoologisch-Botanischen Garten so gering wie nur möglich zu gestalten. Dazu gehört unter anderem eine Maskenpflicht, wie sie im ÖPNV und beim Einkaufen gilt", erklärte Direktor Dr. Thomas Kölpin am Montag (04.05.) in einer Pressemitteilung. Alle Gebäude wie Tier- und Gewächshäuser oder auch die Voliere müssen geschlossen bleiben. Führungen und kommentierte Fütterungen, die normalerweise Publikumsmagnete sind, fallen aus.

Online-Ticket ist Pflicht

Wegen der Einschränkungen gilt ein vergünstigter Tarif. Um Warteschlangen zu vermeiden, müssen Besucher vorher ein Online-Ticket kaufen, das den Zutritt nur zu einem bestimmten Zeitfenster ermöglicht. So sollen die Abstandsgebote besser eingehalten werden können. Auch Besitzer von Dauerkarten müssen sich vor dem Besuch eine Online-Reservierung besorgen. Für sie ist diese kostenlos.

„Wir haben so viele Anfragen von leidenschaftlichen Wilhelma-Freunden erhalten, die leider in unserer Hochsaison rund um Ostern nicht herkommen konnten, dass wir eine große Nachfrage erwarten“, sagt der Direktor. „Um das im Kampf gegen Covid-19 Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen, müssen wir ausschließen, dass zu viele Menschen gleichzeitig durch die Wilhelma strömen. Je maßvoller und geduldiger wir mit der Öffnung umgehen, umso größer ist die Chance, dass dieses Experiment dauerhaft gelingt.“