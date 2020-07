Wilhelma: Nachwuchs bei den Totenkopfäffchen - und eine ungewöhnliche Adoption

Im botanisch-zoologischen Garten Wilhelma gibt es seit Ende April Nachwuchs bei den Totenkopfäffchen. Vier Weibchen haben jeweils ein Junges bekommen, teilt die Wilhelma mit. Allerdings sind nur drei Weibchen damit beschäftigt, die kleinen auch großzuziehen - Äffchendame Lissi schleppt doppelt. Offenbar hat eine der frischgebackenen Affenmütter ihr Neugeborenes direkt nach der Geburt an Lissi übergeben.

„Bei den Totenkopfäffchen ist es üblich, dass Tanten und ältere Schwestern des Neugeborenen die frischgebackene Mutter entlasten und das Jungtier herumtragen, aber zum Säugen müssen sie es zu ihr zurückbringen, weil sie selbst keine Milch haben“, erklärt Marianne Holtkötter, Kuratorin für die Affen im Zoologisch-Botanischen Garten. „Daher ist es außergewöhnlich, dass eine Mutter, die ein eigenes Baby zu versorgen hat, ein zweites adoptiert und als Amme stillt.“ Bei Lissi klappt das prima. Beide Jungtiere entwickeln sich gut. Aber sie hat alle Hände voll zu tun, denn die Sprösslinge wachsen schnell und trinken immer noch bei ihr, obwohl sie schon gut die halbe Größe der Erwachsenen erreicht haben.

Bei den Totenkopfäffchen der Wilhelma in Stuttgart gab es vierfachen Nachwuchs. Nach einiger Zeit machen sich die Jungtiere auch eigenständig auf Kletterpartie im Gehege. © Wilhelma Stuttgart / Harald Knitter

Vater bekannt, Mutter unbekannt

Während in der Natur in den großen Gruppen der Totenkopfäffchen die Mutter meist leicht erkennbar und der Vater ungewiss bleibt, ist in der Wilhelma dieses Mal das Gegenteil der Fall. In der 17-köpfigen Gruppe ist unklar, wer die leibliche Mutter des zweiten Schützlings von Lissi ist. Sicher ist nur, dass die Jungtiere Halbgeschwister sind. Denn die Vaterschaft ist unstrittig. Als Teil des Europäischen Erhaltungszucht-Programms (EEP) für diese Affenart setzt die Wilhelma jeweils einen Zuchtmann ein, den der EEP-Koordinator aufgrund von Genen und Verwandtschaftsverhältnissen empfiehlt. So kam 2017 Illampu aus dem südfranzösischen Zoo de La Barben bei Aix-en-Provence nach Stuttgart. An der Aufzucht beteiligen sich die Väter allerdings grundsätzlich nicht. Für Lissi ist Illampu trotz Doppelbelastung also keine Hilfe.

Bei den Totenkopfäffchen der Wilhelma in Stuttgart gab es vierfachen Nachwuchs. Ungewöhnlicherweise übernimmt das Weibchen Lissi auch die Versorgung eines zweiten Jungtiers einer anderen Mutter. © Wilhelma Stuttgart

Affen können sich mit Covid-19 anstecken: Besuch nur mit Mund-Nasen-Schutz

„Die Totenkopfäffchen gehören in der Wilhelma immer zu den Publikumsmagneten, bei Nachwuchs ganz besonders“, sagt Holtkötter. „Weil die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden ist, bitten wir zu Disziplin bei der Maskenpflicht vor den Außengehegen von Affen und Raubtieren. Diese Tiergruppen können sich erwiesenermaßen beim Menschen mit COVID-19 anstecken.“ Die geselligen und quirligen Totenkopfäffchen halten ihrerseits keinen Mindestabstand ein und kommen oft zu den Besucherinnen und Besuchern direkt ans Gitter. „Von den Äffchen lässt man sich schnell in den Bann ziehen. Umso wichtiger ist es, dass die Gäste ihren Mund-Nasen-Schutz richtig tragen und die Tiere nicht füttern“, betont die Kuratorin. „Es wäre bitter, wenn wir durch Nachlässigkeit Tiere verlieren würden.“