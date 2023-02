Wilhelma Stuttgart: Giraffenkuh Lindani wird neues Mitglied bei den Netzgiraffen

Die Netzgiraffen der Wilhelma haben ein neues Herdenmitglied: Die Herdenkuh Lindani zieht aus dem Zoo in Duisburg nach Stuttgart. Durch die Giraffenkuh ist die kleine Gruppe im Huftierhaus nun zu dritt. Bereits seit 1951 sind die höchsten Landwirbeltiere in der Wilhelma zu bestaunen.

Giraffenkuh Lindani hat die Reise in die Wilhelma gut überstanden

Lindani wurde 2012 im Kölner Zoo geboren und lebte seit 2014, mit einer kleinen Unterbrechung, im Zoo Duisburg. „Ein Giraffentransport ist immer eine gewisse Herausforderung. Lindani hat die Reise mit dem Spezialtransporter sehr gut gemeistert“, berichtet Wilhelma-Kuratorin Dr. Ulrike Rademacher.

Netzgiraffe Lindani auf dem Weg in die Wilhelma Stuttgart. © Zoo Duisburg / C. Schreiner

„Sie kann sich jetzt ganz in Ruhe mit ihrem neuen Zuhause bekannt machen. Neben Nyiri und Sala, unseren beiden Giraffenkühen, erwartet sie die Begegnung mit den Säbelantilopen, die sich die Außenanlage mit den Giraffen teilen.“ In den nächsten Tagen werden alle Tiere schrittweise aneinander gewöhnt, damit sich der Neuankömmling gut einlebt.

Die Giraffe gehört zu den Wiederkäuern und ist an das Leben in ihrer Heimat, den Steppengebieten Afrikas, perfekt angepasst. Mit ihrem langen Hals, den langen Beinen und der extrem langen Zunge erreicht sie noch die entlegensten Blätter an hohen Bäumen. Obwohl Giraffen für uns Menschen stille Zeitgenossen sind, kommunizieren sie untereinander im Infraschallbereich. Ihre Laute sind so tief, dass sie vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen werden können.