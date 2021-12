Wilhelma Stuttgart: Kater Milagro vervollständigt das erste Jaguar-Paar seit 23 Jahren

Jaguar-Neuzugang: Die große Raubkatze Milagro ist ab nun der zukünftige Partner der Jaguar-Katze Taima, wie die Wilhelma Stuttgart am Mittwoch, 15.12. mitteilte. Das neue Paar soll für Nachwuchs bei der bedrohten Tierart sorgen.

Aus dem Salzburger-Zoo in die Wilhelma

Milagro, kam aus dem Salzburger Zoo in die Wilhelma Stuttgart und ist noch sehr jung. Der am 30. Juni 2020 geborene Kater müsse erst noch älter werden, bis er mit Taima zusammengelassen werden könne. Da Jaguare laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) als „potenziell gefährdet“ gelten, unterstützt die Wilhelma, mit Gäste-Spenden, die Rettung des Lebensraumes im Regenwald. Durch Investitionen in dem mittelamerikanischen Belize seien bislang bereits 400 Quadratkilometer vor der Rodung gerettet worden. Ein Korridor zwischen den zwei Schutzgebieten sorge dafür, dass die Tiere hin und her wechseln und sich begegnen können.