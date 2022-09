Wilhelma Stuttgart: Seltene Seefledermaus als Neuzugang im Aquarium

Die Wilhelma Stuttgart hat einen außergewöhnlichen und seltenen Neuzugang bekommen. Die Seefledermaus darf sich jetzt im Aquarium des Zoos zu Hause fühlen, wie am Mittwoch (28.09.) bekannt gegeben wurde.

Seit Anfang September können Besucher nun die seltene Seefledermaus bewundern. Eine Premiere für die Wilhelma Stuttgart, die das Tier zum ersten Mal hält. „Da wir mit Seefledermäusen noch keine Erfahrung haben, ist es besonders spannend zu beobachten, wie sich der Fisch bei uns verhält“, sagt Revierleiter Matthias Schierle.

Die ersten drei Monate wurde das eigentümlich aussehende Tier hinter den Kulissen des Zoos gehalten. Das Ziel dahinter: Herausfinden, was dem Fisch denn so schmeckt. Die Wahl fiel auf Sandgarnelen, die nun alle zwei Tage in das Becken gestreut werden.

Ein Tier mit besonderer Fortbewegung

Das eher ungelenke Tier, bewegt sich mit ihren Bauchflossen über den Meeresboden. Eine gute Schwimmerin ist sie nämlich nicht. „Weil die Seefledermäuse die Möglichkeit der besonderen Fortbewegung zum Jagen brauchen, ist ein Sandboden wichtig für die Haltung“, erklärt Matthias Schierle. An ihre Beute schleicht sie sich beinahe in Zeitlupe heran, um sie dann ganz schnell mit ihrem Maul zu verschlingen. Mit ihrem breitem, abgeflachten und oft stacheligem Körper sehen Seefledermäuse doch etwas absonderlich aus. An den Körper schmiegt sich noch ein Schwanz, was das Ganze noch bizarrer aussehen lässt. Die Seefledermaus ist nicht immer leicht auszumachen. Doch mit etwas Glück kann sie auf dem sandigen Untergrund bei der Garnelenjagd beobachtet werden.