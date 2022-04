Wilhelma Stuttgart: Erster Nachwuchs bei Kamelen seit 2009

Seltenes Ereignis in der Wilhelma Stuttgart: Erstmals seit rund 13 Jahren gibt es Nachwuchs bei den Kamelen des Zoos. Das Fohlen kam Anfang April im kalten Schneetreiben zur Welt, wie der Zoo am Freitag (08.4.) bekannt gab.

Zuletzt war die Stute Chiara das letzte in der Wilhelma geborene Kamel, nun ist sie selbst Mutter geworden. Gute Voraussetzungen für die Aufzucht des jungen Fohlens bietet die 2020 eröffnete Anlage für Asiatische Huftiere. Anders als bei der früheren Koppel am Schaubauernhof ließen sich hier Muttertier und Fohlen von dem Kamelhengst abtrennen, damit sie in den ersten Tagen in Ruhe ihre Beziehung aufbauen können. „Die ersten Stunden sind entscheidend, bis das Neugeborene bei der Mutter trinkt“, weiß Revierleiter Stephan Paspalaris. „Sonst versiegt die Milchproduktion.“

Zunächst noch von den Pflegerinnen mit zwei Portionen Milchersatz zugefüttert, kann sich Chiara mittlerweile selbst um ihren Erstgeborenen kümmern. Die Muttermilch ist ein regelrechter „Powerdrink“ und ermöglicht eine gute Entwicklung der Fohlen. Bereits nach drei Monaten hätten sich die Fettspeicher in den Höckern gefüllt und aufgerichtet. Kamelfohlen werden rund neun Monate gesäugt, können aber nach bereits wenigen Wochen auch feste Nahrung zu sich nehmen.

Die Wilhelma geht davon aus, dass auch die Stute Faya trächtig ist. Es hätten sich allerdings noch keine Euter bei ihr gebildet. Der nächste Nachwuchs lässt somit noch auf sich warten. Trampeltiere, oder aber auch Kamele genannt, haben eine Tragzeit von 13 Monaten.