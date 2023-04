Wohnungsbrand in Stuttgart: Nachbarn retten Bewohnern vermutlich das Leben

Am Ostermontag (10.04.) hat in Stuttgart-Vogelsang eine Wohnung gebrannt. Nachbarn schritten ein, und retten den Bewohnern laut Feuerwehr vermutlich das Leben.

Nachbarn rufen Feuerwehr: Wohnung stark verraucht

Die Nachbarn riefen gegen 0.20 Uhr die Feuerwehr, weil der Rauchmelder in der Wohnung unter ihnen zu hören war. Einsatzkräfte rückten aus und fanden die Wohnung laut Pressemitteilung stark verraucht vor.

"Zwei Trupps drangen unter Atemschutz schnell in die Wohnung vor und fanden dort eine bereits von Feuer und Rauch bedrohte Person, die sofort ins Freie gebracht und an den Rettungsdienst übergeben wurde"; schreibt die Feuerwehr. Das Feuer konnte anschließend gelöscht werden.

Bewohner schwer verletzt: Versorgung im Krankenhaus

"Der Bewohner wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert und die Anrufer zur Kontrolle vom Rettungsdienst an der Einsatzstelle untersucht." Die Nachbarn konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnung zurück.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei nahm noch in der Nacht Ermittlungen auf.