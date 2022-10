Zuchterfolg in der Wilhelma Stuttgart: Wieder Nachwuchs bei den bedrohten Okapis

Im Giraffenhaus der Wilhelma ist zum zweiten Mal ein seltener Zuchterfolg geglückt. Wie der Zoologisch-Botanische Garten am Freitag (21.10.) mitteilte, gibt es erneut Nachwuchs bei den bedrohten Okapis.

Wichtiger Zuchterfolg für den Erhalt der seltenen Kurzhalsgiraffen

"Gerade einmal zwei Wochen alt ist das Okapi-Jungtier, das am Dienstag, 4. Oktober, kurz vor 4 Uhr geboren wurde", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Zum ersten Mal seit 2011 wachsen damit zwei kleine Okapis gleichzeitig in Stuttgart auf. Erst im März war Thamani, die Halbschwester des Neuzugangs, auf die Welt gekommen.

Laut Wilhelma ist das ein "wichtiger Zuchterfolg für den Erhalt der seltenen Kurzhalsgiraffen, von denen nur noch etwa 10.000 bis 20.000 Tiere in den Regenwäldern der Demokratischen Republik Kongo leben".

In der Wilhelma gab es bereits 1989 den ersten Okapi-Nachwuchs. Bis heute folgten 14 erfolgreiche Nachzuchten. Der Zoologisch-Botanische Garten ist einer von sechs Zoos in Deutschland, die diese anspruchsvollen Waldbewohner halten.