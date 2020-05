Ausgezeichnet: Top Service Partner

Das Autohaus Bürk gehört zu den 100 besten Service-Betrieben in Deutschland – das wurde dem Unternehmen vom „Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Deutschland“ bestätigt, indem es die Auszeichnung „Top Service Partner 2019“ erhielt.

Auszeichnung bestätigt hohe Qualitätsstandards

In die Gesamtwertung fließen die Ergebnisse aus der Kundenzufriedenheitsbefragung, dem Werkstatttest und dem Notdienst ein, bei denen die Zuverlässigkeit der Werkstatt, die Qualität der ausgeführten Arbeiten, die Leistungen in Ausnahmesituationen, sowie die Freundlichkeit und Kompetenz der Servicemitarbeiter bewertet wurden. Die Mitarbeiter des Autohauses Bürk möchten den hohen Qualitätsstandard auch weiterhin für ihre Kunden erhalten und ausbauen. „Die hohe Zufriedenheit unserer Kunden erleben wir nicht nur in den direkten Gesprächen, sondern auch in den Rückmeldungen aus der Zufriedenheitsbefragung. Durch diese erfahren wir objektiv und messbar, wie gut sich unsere Kunden bei uns aufgehoben fühlen und wo wir Verbesserungspotenzial haben und ansetzen können. Ebenso bestätigt die Auszeichnung die Qualität des Programmes ‘Hilfe rund um die Uhr’ unseres Autohauses“, erklärt Serviceleiter Jochen Bürk, und ergänzt: „Wir freuen uns, zu den besten Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Betrieben in Deutschland zu gehören. Dies ist für uns ein Ansporn, auch in Zukunft unsere Leistungen auf Top- Niveau anzubieten. Gleichzeitig möchten wir unseren Kunden für ihre Treue und ihr Vertrauen in unsere Leistungen danken. Wir hoffen, bei Anliegen bezüglich der Nutzfahrzeuge unserer Kunden stets vertrauensvoller Partner sein zu dürfen.“ Das Winterbacher Autohaus Bürk ist ein zukunftsorientiertes, wachsendes Familienunternehmen, in dem mittlerweile die dritte Generation mitwirkt. Den Grundstein für das Unternehmen legte Otto Bürk vor mehr als 50 Jahren – 1989 erfolgte die Firmenübergabe an Dieter Bürk, 2012 stieg sein Sohn Jochen Bürk als Kfz-Meister und Kfz-Betriebswirt in das Unternehmen ein.

Zuverlässiger, fachgerechter Service

Als Servicepartner der Marken Volkswagen Pkw, Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet das Team einen zuverlässigen, fachgerechten Service bei der Wartung, Pflege und Reparatur. Durch stetige Weiterbildungen des gesamten Teams ist das Unternehmen immer am Puls der Zeit – das bestätigen auch die zahlreichen Auszeichnungen der vergangenen Jahre. Zudem ist das Autohaus Bürk Ausbildungsbetrieb und steht jungen Menschen auf dem Weg ins Kraftfahrzeuggewerbe zur Seite.