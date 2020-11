Alles für Auto, Anhänger & Co. – schnell und zuverlässig

Pünktlich um 8 Uhr öffnet das Verkaufsteam von Autoteile Winnenden die Türen, um Kundinnen und Kunden in ein gut sortiertes Fachgeschäft für Autopflege, Serviceteile, Anhängerzubehör & Co. einzulassen und sie in sämtlichen Fragen kompetent zu beraten.

Das Verkaufsteam Melanie Kratzenberg und Mario Masala, der zudem Kfz-Mechaniker und Ansprechpartner für die technischen Details ist, freut sich auf seine Kunden. „Wir bieten alles, was mit der Pflege und Instandhaltung von Fahrzeugen zusammenhängt“, sagt Mario Masala. „Von Autopflegeprodukten über Ersatzteile bis zu einer umfangreichen Zubehörpalette haben wir (fast) alles im Sortiment. Das ist breit gefächert, da wir mit diversen Lieferanten zusammenarbeiten. Wir legen Wert auf kurze Wege und schnelle Lieferzeiten, deshalb haben wir ein enges Netz an zuverlässigen Partnern aufgebaut.“

Breites Sortiment für Auto, Anhänger & Co.

• Autopflegeprodukte – Farbe, Lackstifte, Winterpflegeprodukte und mehr

• Ersatzteile – von der Glühlampe bis zur Auspuffanlage, Bremsen, Batterien, Serviceteile und mehr

• Verbrauchsmaterial – Frostschutz, Scheibenwischwasser, Motoröl und mehr

• Zubehör – Dachboxen, Dachträger, 12 Volt-Batterien für Wohnmobile und mehr

• Werkzeuge und Wagenheber

• Ersatzteile und Zubehör für Anhänger – Stützräder, Planen, Schutznetze, Ladungs- sicherungen wie Spanngurte und mehr

„In Zukunft bieten wir unseren Kunden zudem Produkte für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Wir sind gerade dabei, uns in dieser Nische stark aufzustellen“, sagt Melanie Kratzenberg.

Verstärkung gesucht

Das Team sucht noch ein drittes Verkaufstalent. Wer Fachkenntnisse im Pkw-Bereich hat, über Computerkenntnisse verfügt und möglichst eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann (m/w/d) abgeschlossen hat, kann sich ab sofort für eine Vollzeitstelle bewerben. „Wir pflegen einen freundlichen, familiären Umgang in unserem Team.“ Das Fachgeschäft für Autoteile und mehr ist Montag bis Freitag von 8 bis 12.45 Uhr und von 13.15 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, Samstag von 8 bis 12 Uhr.