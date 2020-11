Ein Team, ein Ziel ... und die #VISION2030

Morgens, wenn das Gehör noch frisch ist, finden zahlreiche Kunden den Weg zu Heller Hören – einem jungen Familienunternehmen mit Experten rund um das Thema Hörgesundheit.

Philipp Heller, Master in Audiologie, weiß: Gutes Hören ist nicht selbstverständlich. Um das aber jedem Menschen in der Region zu ermöglichen, hat das Inhaberehepaar Sandra und Philipp Heller das Familienunternehmen auf drei Säulen gestellt: Fachkompetenz, Vertrauen und Lebensqualität.

Auf dieser Basis bietet das Team vollumfängliche Serviceleistungen rund ums Hören an den aktuell vier Standorten Schwaikheim, Winterbach, Berglen und Neuhausen: von der Aufklärung und Beratung über die Anamnese bis zur Messung, Versorgung mit und Einstellung von Hörgeräten sowie einer umfassenden Nachbetreuung. „Das ist uns ganz wichtig. Auch nach dem Hörgeräte-Kauf sind wir in Sachen Reinigung, Wartung und Reparatur der Hörgeräte für unsere Kunden da. Auch ein strukturiertes Tinnitus-Training, Produkte für Gehörschutz und Hörtests bietet das Unternehmen.

Philipp Heller war zuvor jahrelang in der Hörforschung und internationaler Leiter der Audiologie eines weltweit anerkannten Hörgeräteherstellers tätig. Sandra Heller ist Gesundheitsmananagerin und hat wie jeder im Heller Hören-Team ihren eigenen Kompetenzbereich. Friedemann Heller, Bruder des Inhabers und Bachelor-Audiologe, ist zudem Mitglied der ersten Stunde und Betriebsleiter am Standort Winterbach. Regelmäßige Fortbildungen für alle Mitarbeiter gehören dazu. Die zweite Säule des Unternehmens – Vertrauen – ist für Sandra Heller selbstverständlich: „Wir sind ein junges Familienunternehmen, das hier verwurzelt ist. Wir möchten jedem Menschen helfen, sein Hörvermögen zu erhalten und langjähriger Partner in Sachen Hörgesundheit sein. Das geht nur über ein ehrliches, vertrauensvolles Miteinander.“ Und für die dritte Säule, die Lebensqualität, arbeitet das Team täglich – und hat die #VISION2030 entwickelt. „Das ist für uns eine Region, in der jeder gut hören kann. Und zwar hier in unserer Region. Deshalb versorgen wir unsere Kundinnen und Kunden mit Hörgeräten, die wir mit modernster Messtechnik, viel Erfahrung und Kompetenz an die Hörumgebung unserer Kunden anpassen.“

Hörgesundheit 2020 – Informationswochen

Vom 28. Oktober bis zum 27. November bietet Heller Hören Informationswochen zum Thema Hörgesundheit mit Fachvorträgen an allen vier Standorten. Mehr Informationen unter www.heller-hoeren.de/hoergesundheit-2020.