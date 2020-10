„Ihr professioneller Immobilienmakler in Winnenden“

„Wer mich mit der Vermarktung einer Immobilie beauftragt, hat nicht nur einen professionellen Partner an seiner Seite, sondern kann auch viel Zeit sparen und Nerven schonen. So können Sie finanzielle und rechtliche Risiken umgehen.“

Ob Haus oder Wohnung, Neubau-Immobilien oder Gewerbeimmobilien: Mit HEINZ Immobilien treffen Verkäufer und Käufer auf einen kompetenten Partner in Sachen Verkauf und Kauf einer Immobilie. „Ich habe meine Ausbildung als Immobilienkaufmann in diesem Berufsfeld absolviert sowie weitergehend studiert“, sagt der Inhaber, der bereits seit 14 Jahren in der Branche arbeitet und sich vor knapp drei Jahren selbstständig machte. „Jeder Tag ist anders, meine Arbeit ist absolut abwechslungsreich, jede Sekunde muss ich mich auf neue Menschen einstellen und ein Gespür für ihre Bedürfnisse entwickeln – das liebe ich an meinem Beruf.“

Am Anfang steht für Tilman Heinz stets eine unabhängige, kostenfreie Bewertung der ihm angebotenen Objekte. „Das ist oft der Einstieg in eine (langfristige) partnerschaftliche Zusammenarbeit.“ Seit seiner Gründung hat der Immobilienexperte bereits mehr als 50 Objekte verkauft – eine Zahl, die zeigt: Er weiß, wovon er spricht. Immobilien (ver)kaufen heißt immer auch: Mit Menschen zusammenarbeiten und auf vertrauensvolle Beziehungen setzen. Tilman Heinz weiß das zu schätzen: Mit dem sogenannten Tippgeber-Geschäft zahlt er eine Provision für Immobilien-Hinweise.

„Wenn mir Menschen einen Tipp zu einer zu verkaufenden Immobilie geben, nehme ich Kontakt mit dem jeweiligen Eigentümer auf. Wenn daraus ein Maklerauftrag für mich wird, gilt der Tipp als erfolgreich – und der Tippgeber bekommt eine Provision von 1500 Euro ausgezahlt.“ Eine feine Sachen – aber für Tilman Heinz noch nicht genug: „Bei fünf Tipps pro Jahr, die zum Auftrag führen, schicke ich die Tippgeber zusätzlich mit ihrer Familie aufs Kreuzschiff oder in den Schwarzwald. An dieser Stelle möchte ich mich bei all meinen Tippgebern, Verkäufern und Käufern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, weiterempfohlen zu werden und dafür bin ich sehr dankbar!“ Seine obersten Ziele: langfristige Zusammenarbeit mit Verkäufer und Käufer, ehrlicher und respektvoller Umgang – und eine zeitnahe und flexible Termingestaltung, auch am Wochenende. „Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen oder kennen jemanden, der Unterstützung benötigt? Rufen Sie mich unter 0151/72656465 an. Ich helfe Ihnen sehr gerne weiter!“