Ihr Studio für ästhetische Schönheit

Alexandra Resch bietet vielfältige Behandlungen im Bereich „Pure Ästhetik“ – Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr mit vorheriger Terminvereinbarung.

„Für ein jüngeres Aussehen und ein schöneres Erscheinungsbild ist nicht gleich ein operativer Eingriff notwendig“, davon ist Alexandra Resch überzeugt. „Der Trend geht immer mehr in Richtung der sanfteren Methoden, der sogenannten apparativen Behandlungen.“ Sie arbeitet in ihrem Studio etwa mit dem HIFU 3D – einem Ultraschallgerät aus dem medizinischen Bereich, das auch für Faceliftings verwendet wird. „Die fokussierten Strahlen dringen bis ins unterste Gewebe ein. So wird Collagen gebildet und die Haut kann somit gestrafft werden. Studien mit dem HIFU 3D haben ergeben, dass im Schnitt neun von zehn Frauen nachweislich mit Erfolg behandelt wurden. Aber natürlich kommen auch Herren zur Behandlung.“ Das Gerät wird zudem für Reduktionen von Doppelkinn und Körperfett eingesetzt. Auch Microneedling bietet Alexandra Resch an: Diese Behandlung führt zu einer Selbstverjüngung der Haut, kann damit Falten vorbeugen und Knitterfältchen verschwinden lassen. „Für optimale Erfolge empfehle ich eine Kur-Behandlung oder eine Kombinationsbehandlung mit dem HIFU 3D – ich habe beides getestet und für gut befunden. Jede neue Behandlung teste ich zunächst an mir selbst. Es ist mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu aktuellen Methoden zu sein.“ Ein Grund, weshalb Alexandra Resch derzeit das weiterbildende Studium „Medical Ästhetik“ absolviert. „Damit kann ich zukünftig auch minimalinvasive Behandlungen vornehmen.“ Permanentes Make-up gehört ebenso zum Leistungsumfang der Spezialistin für apparative Kosmetik. Und wer (nicht nur) für Weihnachten ein passendes Geschenk sucht: Alexandra Resch bietet Gutscheine für „Pure Ästhetik“ an, ebenso können Kunden auf der Homepage des Studios im Shop von „Dr. Juchheim Cosmetics“ bestellen. Und was für Alexandra Resch essenziell ist: „Ich schaue mir jede Kundin und jeden Kunden mit dem Behandlungswunsch erst einmal an und beurteile dann, welche Vorgehensweise am effektivsten ist.“