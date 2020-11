Individuell trainieren – 24 Stunden am Tag

Zu späterer Stunde finden vor allem Berufstätige den Weg ins AB Fitnessstudio – bis 22 Uhr öffnet es die Türen für all jene, die gerne nach Feierabend kommen. Und bald schon können Fitnessfreunde rund um die Uhr trainieren.

Fitnesstrainer Aydin Bayrak hat sein Hobby sprichwörtlich zum Beruf gemacht, indem er im Jahr 2007 mit dem Winnender AB Fitnessstudio den Schritt in die Selbstständigkeit ging. Vier Jahre später eröffnete er einen zweiten Standort in Sulzbach. Sämtliche Einweisungen in die Geräte und Trainingsmöglichkeiten übernimmt der Fitnesstrainer persönlich bei jedem neuen Mitglied, ebenso bei potenziellen Kundinnen und Kunden, die zum Probetraining kommen. „Eine umfassende und gründliche Einweisung ist uns besonders wichtig, denn nur so können die Trainierenden die Geräte richtig kennenlernen.“

Vielfältiges Angebot für jedermann

Das Team des AB Fitnessstudios besteht aus qualifizierten und engagierten Trainerinnen und Trainern, die Geräte sind modern und innovativ. „Wir haben ebenfalls Fitnessgeräte aus den USA, die durch eine besonders gelenk- und rückenschonende Anwendung überzeugen“, erklärt der Inhaber. „Für unsere ‘schweren Jungs’ und die, die es werden wollen, gibt es ein separates Muskelstudio.“ Nach dem Training können die Mitglieder zu jeder Jahreszeit in der Sauna entspannen. (Mineral-)Getränke sind ebenso in der Mitgliedschaft enthalten und stehen den Trainierenden frei zur Verfügung. Im Studio in Sulzbach bietet das Team zudem Kurse wie Rückenfit, Step Aerobic oder Bauch spezial an. „Ob 16 Jahre oder über 70 – wir sind für jeden da und können mit unserem vielfältigen Angebot sämtliche Fitnessbedürfnisse erfüllen“, sagt Aydin Bayrak. Ab Ende des Jahres wird er seinen Mitgliedern ein zusätzliches Plus bieten: Trainieren zu jeder Zeit. „Wir werden unser Studio rund um die Uhr öffnen. So kann jeder kommen und gehen, wann es am besten in den persönlichen Tagesablauf passt – noch flexibler als bereits jetzt.“

Und noch einen Bonus hält der Inhaber für Fitnesswillige bereit: Wer sich bis Ende November dieses Jahres anmeldet, bekommt eine Mitgliedschaft ohne Vertragsbindung und kann demzufolge monatlich kündigen.