Jetzt neu: Rundum-Service für Wohnmobile

Ob Camper Van, Familien-Wohnmobil oder ein neun Meter langes Concorde-Reisemobil: Für Serviceleistungen und Unfallinstandsetzung am mobilen Zuhause bieten das Autohaus Toepner und der Unfallschadenspezialist Heidenwag ihren Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand.

Zwei Traditionsunternehmen, ein Ziel: „Wir möchten den Wohnmobilisten in der Region einen Rundum-Service bieten“, sagt Sime Brajkovic, Geschäftsleiter im Autohaus Toepner. „Wir als Service-Partner für Wohnmobile und die Firma Heidenwag als Profi für die Instandsetzung bündeln dafür unsere Kompetenzen. Außerdem haben wir kurze Wege zueinander – das alles kommt final unseren Kunden zu Gute.“ Denn: Sie haben einen Ansprechpartner, der sich um sämtliche Belange rund um die Arbeiten am Wohnmobil kümmert. „Kommt etwa jemand wegen der Hauptuntersuchung und Gasprüfung zu Toepner, merkt dazu aber an, dass er Kratzspuren durch das Rangieren vom letzten Urlaub hat, die er gerne gerichtet haben möchte, nimmt das Team von Toepner das Wohnmobil an und stimmt mit uns intern die Bearbeitung der Instandsetzung ab. Umgekehrt gilt das genauso. Bei einem Unfallschaden kann der Kunde direkt zu uns kommen“, erklärt Serviceberater Marc Heidenwag. „Dabei gewähren wir die Transparenz für den Kunden, indem wir zwei getrennte Rechnungen ausstellen.“

Heidenwag – Profis für Instandsetzung an Auto, Wohnmobil & Co.

„Wir sind seit dem Jahr 1961 Ihr kompetenter Partner für Instandsetzungs- und Lackierarbeiten am PKW in der Region. Hierfür werden wir von Versicherungen, Flotten und Privatkunden seit Jahren geschätzt. Seit Kurzem bieten wir als Unfallinstandsetzungsexperten auch die Reparatur an Wohnmobilen und Caravans an. Als wir uns dafür entschieden, haben wir vorhandene Hallenfläche auf Multifunktionsarbeitsplätze umgerüstet. Diese ermöglichen uns die Instandsetzung und Lackierung der Fahrzeuge an ausschließlich einem Arbeitsplatz.“ Mit Marc und Max Heidenwag ist nun bereits die dritte Generation in das Familienunternehmen eingestiegen und möchte die Familientradition mit höchsten Qualitätsansprüchen weiter aufrechterhalten.

Autohaus Toepner – Skoda-Vertragshändler, VW Service Partner, Wohnmobile & mehr

„Wir sind Ihr Händler in der Region für die Region“ – seit 25 Jahren ist das Autohaus Toepner Skoda-Partner für den Rems-Murr-Kreis und Umgebung. „Das Autohaus selbst gibt es bereits seit 1964 – wir haben uns von einer freien Werkstatt über einen Händler für Mazda zum Skoda-Partner mit Service für VW entwickelt“, erklärt Sime Brajkovic. „Damals waren wir einer der ersten Skodapartner in Deutschland.“ Toepner verfügt mit dem 2015 neu erbauten Gebäude über entsprechend große Hallen für den Wohnmobil-Service – inklusive Spezialwerkzeugen und qualifiziertem Personal. Das Autohaus bietet vier Mal pro Woche Haupt- und Abgasuntersuchung für Wohnmobile sowie einmal wöchentlich Termine für die Gasprüfung an.