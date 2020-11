Persönliche Beratung, individueller Service

Seit 145 Jahren steht Häussermann in Winnenden für ein vielfältiges Sortiment und umfassenden Service vom Kochen und Backen über Geschenkartikel bis zur Schließanlage. Egal zu welcher Zeit Kundinnen und Kunden das Fachgeschäft betreten – eine persönliche, kompetente Beratung ist ihnen sicher.

Im Jahr 1875 durch Gottlob Häussermann gegründet, besteht der Name des Unternehmens noch heute – der Name der Eigentümerfamilie allerdings änderte sich mit der Übergabe an die zweite Generation, als seine Tochter Helene die Firma mit ihrem Mann Ernst Kienzle übernahm. Auch die Räume und das Geschäftshaus wurden über die Jahrzehnte mehrfach umgebaut und die Fassade mit einem neuen Anstrich versehen. „Wir als Familienunternehmen bewahren unsere Traditionen und folgen gleichzeitig den Zeichen der Zeit, um unsere Ansprüche und die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen“, sagt Geschäftsführerin Stefanie Kienzle, die fünfte Generation im Familienunternehmen.

Ob klassische Produkte, Trends und Neuheiten oder Außergewöhnliches: Bei Häussermann Winnenden finden Kunden vielfältige Produkte in einem ebenso vielfältigen Sortiment. „Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir sehr gut, was unsere Kunden sich wünschen und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, finden für fast jedes Problem eine Lösung.“ Ein großer Bereich: „Alles rund um den Haushalt“. Von sämtlichen Produkten zum Thema Kochen und Backen finden Kunden hier zudem Geschirr und Gläser, Raclettes und Fondues sowie ein vielfältiges Sortiment für Haushaltshelfer und Haushaltorganisation, Aufbewahrungsboxen und vieles mehr. Auch den Bereich „Dekoration und Geschenkartikel“ deckt das Sortiment von Häussermann umfassend ab.

Umfassende Serviceleistungen, WhatsApp-Bestellungen und Gutscheine

Zudem deckt das Sortiment des Fachgeschäfts auch die Bereiche Garten und Freizeit, Werkzeug und Eisenwaren, Planung, Montage und Instandhaltung von Schließanlagen ab. Aktuell wartet neben hunderten Ausstechern und vielen bunten Keksdosen für die kommende Plätzchensaison noch ein 200 Quadratmeter großer Weihnachtsmarkt auf Besucher. Eine persönliche, kompetente Beratung durch das Häussermann-Fachpersonal ist für das Team selbstverständlich. Fragen zum Produkt, zur Anwendung oder Sonderwünschen – hier sind Kunden in guten Händen. Zudem werden auch Reservierungen angeboten: „Wenn sich die Kunden noch nicht ganz sicher sind, ob sie das ausgesuchte Produkt auch wirklich kaufen möchten, legen wir es gerne für sie zurück“, erklärt Stefanie Kienzle. Sollte ein Produkt der Wahl einmal nicht vorrätig sein, sorgt das Verkaufsteam dafür, dass es in wenigen Tagen zur Abholung bereitliegt. Zudem sind Bestellungen per E-Mail, Telefon oder WhatsApp möglich. Ebenso können Kunden den Häussermann-Lieferservice in Anspruch nehmen: Im Stadtgebiet Winnenden liefert das Team kostenfrei, im weiteren Umkreis werden die Bedingungen individuell besprochen, auch ein Versand ist möglich. „Diesen Service haben wir im Frühjahr des Jahres eingeführt und behalten dies gerne bei. Und (nicht nur) für Geschenke zur Weihnachtszeit ist der Einpackservice eine feine Serviceleistung, wo sich Kunden sicher sein können: Hier sind kompetente Hände am Werk. Ebenso können Kunden bei Häussermann sowohl mit der WinnCard als auch mit dem Winnender Stadtgutschein einkaufen: Gegen Vorlage der WinnCard erhalten sie einen Bonus gutgeschrieben, und auch die Gutscheine können entsprechend eingelöst werden. „Wir sind auch teilnehmendes Geschäft für den Stadtgutschein – zum Einlösen und Erwerben. Ebenso bieten wir eigene Wertgutscheine an.“ Und übrigens: Der berühmte Winnender Mops ist auf verschiedenen Produkten, auch im Weihnachtsmarkt, zu finden.