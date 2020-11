„Sicher unterwegs mit den passenden Reifen“

Abends auf der Autobahn 8 bei Reutlingen: Ein Lkw mit Reifenpanne wartet auf dem Standstreifen auf Hilfe. Diese ist dank des 24-Stunden-Reifenpannenservice für Lkw von Blessing Automobile bereits auf dem Weg.

Im Jahr 1993 von Uwe Blessing als Reifen Blessing gegründet, ist das Team von Blessing Automobile heute kompetenter Partner in Sachen Autoservice. Ob Inspektionen, Reparaturen oder Glasservice – das Team des Kfz-Meisterbetriebs kennt sich aus in allen Belangen rund um die Fahrzeuge ihrer Kunden.

„Im vergangenen Jahr haben wir unsere Werkstatträume komplett modernisiert und bieten unseren Kunden einen großzügigen Ausstellungsraum, zwei moderne Werkstätten und ein Rundum-Service-Paket für sämtliche Automobile“, sagt Sven Blessing, der in zweiter Generation in das Familienunternehmen eingestiegen ist und zusammen mit Kfz-Meister Ali Lumia und seinem Vater Uwe die Blessing Automobile GmbH neu gründete.

Stärke in Lkw- und Nutzfahrzeugreifen

„Technisch war ich schon immer sehr interessiert und habe langjährige Erfahrungen im Reifengeschäft gesammelt. Vor allem Reifen für Lkw und andere Nutzfahrzeuge gilt meine Leidenschaft – sie sind technisch noch einmal spannender“, sagt Sven Blessing. „So entstand bei uns die Idee, meine Stärke im Lkw-Reifen-Bereich zusammen mit der langjährigen Erfahrung meines Vaters und den Fähigkeiten im Autoservice von Ali Lumia zu kombinieren und das Unternehmen neu und zukunftsorientiert auszurichten.“ Zusätzliche Firmenräume fanden sie im neuen Standort Maybachstraße 18, als Achim Schäfer, ehemaliger Inhaber von „Reifen Schäfer“, sein Unternehmen zur Übernahme stellte. „Wir bieten unseren Kunden am zweiten Standort Verkauf und Montage von Reifen für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifenreparaturen, Rädereinlagerung, Radwäsche und weitere Dienstleistungen rund um das Thema Reifen“, erklärt Sven Blessing.

24 Stunden im Einsatz: Lkw-Pannenservice-Mobile

Für Lkw-Fahrer bietet das Team Vor-Ort-Reifenmontagen beim Kunden sowie einen 24-Stunden-Reifenpannenservice. Mit zwei voll ausgebauten Lkw-Pannenservice-Mobilen ist das Unternehmen oft erster Ansprechpartner für unfreiwillige Liegenbleiber. „Wir haben ein Pannenservice-Mobil in Nellmersbach stationiert, das andere steht in Leonberg. Mit dem vollumfänglichen Equipment und unserem Know-How montieren wir vor Ort Lkw-Reifen oder helfen bei Pannen.“

Autoservice aus Meisterhand

„Im Haupthaus in der Robert-Bosch-Straße 14 bieten wir natürlich weiterhin unseren gewohnt guten Autoservice für Fahrzeuge aller Marken an. In unserer mit modernsten Geräten ausgestatteten Werkstatt führen wir Inspektionen, Klimaservice, Achsvermessungen und viele weitere Dienstleistungen, etwa den Einbau von Anhängerkupplungen, durch.“ Für Haupt- und Abgasuntersuchung gibt es zwei Termine wöchentlich. Ganz besonders freut sich das Team darüber, seit August offizieller Ausbildungsbetrieb der Handwerkskammer zu sein und bereits den ersten Kfz-Mechatroniker ausbilden zu dürfen. „Nachwuchsförderung ist in unserer Branche in der heutigen Zeit unerlässlich.“

Zertifiziert: Reifenservice für Flottenfahrzeuge

Nicht nur für Privatautos und Lkw ist das Team von Blessing Automobile starker Partner – zudem arbeitet das Unternehmen mit Leasingfirmen & Co. zusammen und übernimmt den Reifenservice der Fahrzeugflotten. Über das notwendige WDK-Zertifikat verfügt Blessing – das bescheinigt, dass im Betrieb eine fachgerechte und qualifizierte Montage von Ultra-High-Performance-- und Runflat-Reifen stattfindet und das Unternehmen über die notwendigen Maschinen verfügt. „Die zusätzlichen Kapazitäten haben wir durch die neuen Firmenräume geschaffen.“