„Unser Credo: fair, ehrlich, zuverlässig“

Ob Reifenwechsel für die Wintersaison, Karosseriearbeiten oder anstehende Inspektionen: Am Nachmittag geht das Team der Kfz-Werkstatt Meinhardt vielfältigen Arbeiten an den Pkw und Nutzfahrzeugen ihrer Kunden nach.

Kfz-Meister Michael Meinhardt weiß, wovon er spricht: Schon sein gesamtes Berufsleben ist er im Kfz-Bereich tätig, vor zwölf Jahren ging er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete seine eigene Kfz-Werkstatt. „Angefangen habe ich alleine mit einem Lehrling“, erinnert er sich an das Jahr 2008 zurück. „Heute arbeite ich mit vier Gesellen und zwei Bürokräften zusammen. Jeder in unserem Team hat seine Aufgaben und seinen eigenen Kompetenzbereich – so bieten wir unseren Kundinnen und Kunden besten Service in allen Bereichen, für alle Marken und Modelle im Pkw-Bereich sowie für kleine Nutzfahrzeuge.“

Umfangreiches Leistungsspektrum

• Räder und Reifen

• Auspuff

• Bremsen

• Stoßdämpfer

• Instandhaltung

• Flottenbetreuung

• AU und HU (Montag, Mittwoch und Freitag)

• Inspektion

• Instandsetzung

• Klimaservice

„Ich möchte durch Winnenden laufen und jedem meiner Kunden ins Gesicht schauen können. Ehrliche, ordentliche Arbeit ist unser Credo, und das zu fairen Preisen“, betont Michael Meinhardt. Dazu gehört für ihn auch: schnelle, flexible Termine möglich zu machen. „Manchmal muss es einfach schnell gehen, da möchte ich meine Kunden nicht tagelang warten lassen. Das gehört für uns auch zu einem zuverlässigen Service dazu. Wir schauen immer, dass wir helfen können. Wenn jemand während der Öffnungszeiten anruft, weil er im Umkreis mit einer Panne liegengeblieben ist – dann kommen wir möglichst schnell vorbei, wenn es geht.“ Auf Wunsch bietet die Meisterwerkstatt zudem einen Hol- und Bringservice an. Durch die zentrale Lage in der Waiblinger Straße hat sich Michael Meinhardt einen Kundenstamm rund um Winnenden, Berglen, Leutenbach und Backnang aufgebaut – die zuverlässigen, ehrlichen Service zu schätzen wissen.