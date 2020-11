„Weil Gold Vertrauenssache ist!“

Ob spontan oder mit vereinbartem Termin: Wer das Geschäft von Schirin Ek betritt, wird in Sachen Gold, Silber & Co. beraten – kompetent, freundlich und mit einem Interesse für die Geschichten hinter den Schmuckstücken.

Viele Menschen wissen gar nicht, was für Schätze sie zu Hause haben – davon sind Schirin Ek und ihr Mann Ekrem überzeugt. Ob Gold, Silber, Platin, Palladium oder Zinn – dafür ist das Familienunternehmen kompetenter Ansprechpartner in Winnenden und Umgebung. „Ob Münzen, Barren, Zahngold, Omas Schmuck oder Opas Uhr, versilbertes Besteck, Perlen, Briefmarken und mehr – wir bewerten jedes Stück kompetent und zuverlässig und ermitteln mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam, welchen Wert ihre Schätze haben“, sagt Inhaberin Schirin Ek, die bereits seit 17 Jahren in der Branche tätig ist. „Diese Arbeit gehört einfach zu mir. Mein Herz schlägt zum einen höher, wenn ich schöne Schmuckstücke zu sehen bekomme. Wenn mir die Kunden dazu die Geschichten der Liebhaberstücke erzählen, die meistens sehr spannend und besonders sind – das freut mich einfach. Mein höchstes Ziel ist es, dass meine Kunden zufrieden und mit einem guten Gefühl das Geschäft verlassen. Dann haben wir alles richtig gemacht. Vor allem aber arbeiten wir seriös: Wir kaufen nicht von Kunden unter 18 Jahren an, und nur mit Ausweis. Es soll alles seine Richtigkeit haben.“ Das ist den Besitzern besonders wichtig.

Die Beratung findet stets kostenfrei statt und im Eins-zu-Eins-Gespräch mit den Kunden. „Ich wiege das Gold oder zähle die Perlen, je nachdem, worum es sich handelt, immer vor den Kunden und rede mit ihnen, so dass wir gemeinsam einen Preis ermitteln können. Diese erste Einschätzung ist kostenfrei. Ich empfehle auch, damit erst einmal nach Hause zu gehen und es sich in Ruhe zu überlegen oder mit einem anderen Angebot zu vergleichen. Kommt es dann zum Ankauf, erhalten meine Kunden ihr Geld sofort in bar.“ Reine Edelmetalle werden nach Gewicht mit dem Tageskurs berechnet, für Schmuckstücke wie funktionstüchtige Uhren oder besondere Stücke kalkuliert sie einen Schmuckpreis. „Wir kaufen auch sehr gerne Schmuck mit Edelsteinen an, etwa mit einem Saphir, Rubin oder Diamant.“

Ob Gold, eine Halskette oder eine antike Uhr – auf eins ist Schirin Ek besonders stolz: Die zahlreichen Weiterempfehlungen ihrer Kundinnen und Kunden. „Durch unsere Preise, unseren 1A-Service und unsere Kompetenz haben unsere Kunden eine gute Meinung von uns. Das freut uns sehr – denn: Gold ist Vertrauenssache.“