„Wir sind kurz vor dem zweiten Tigersprung“

Morgens um 4 Uhr ist „Rush-Hour“ in der Backstube der Bio Bäckerei Weber: Um diese Zeit sind die Bäcker(meister) dabei, Brezeln zu schlingen, Hefezöpfe zu flechten, Salzkuchen zu backen und im Anschluss den Tagesplan für den nächsten Morgen durchzugehen.

Im Jahr 1921 gegründet, hat sich die Bäckerei Weber von Beginn an der handwerklichen, traditionellen Backweise verschrieben. In den 1980er Jahren stellte die damals dritte Generation des Unternehmens das Sortiment auf biologische Backwaren um. „Das war damals der erste Tigersprung in unserer Firmengeschichte. Vor allem mit der finalen Umstellung des Weißmehls auf Bio vollendeten wir den Sprung zur reinen, biologischen Bäckerei“, erinnert sich Bäckermeister und Geschäftsführer Klaus Dernbecher. Zusammen mit Klaus Späth führt er die Bäckerei in vierter Generation. Zahlreiche Rohstoffe wie Getreide, Milch oder Honig bezieht die Bäckerei direkt von den Bauernhöfen und Erzeugerbetrieben, einen großen Teil zudem von der Organisch-Biologischen Erzeugergemeinschaft Hohenlohe.

Und heute? In diesen Tagen steht die Bäckerei vor dem zweiten großen Tigersprung in der fast einhundertjährigen Geschichte. „In Kürze werden wir unsere neuen Räume in der Ringstraße 46 beziehen – also gleich nebenan. Hier wird zukünftig auf etwa 110 Quadratmetern Café und Verkauf angeboten. In den Sommermonaten kommt eine großzügige Terrasse mit gut 50 Quadratmetern dazu. „Das ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft für unsere Bäckerei. Damit können wir unsere Eigenvermarktung stärken. Für unsere traditionellen Partner, die inhabergeführten Naturkostläden und Reformhäuser, wird es durch die Verlagerung der Vermarktung von Bio-Produkten in den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel zusehends schwerer. Diese Veränderung ist für uns ebenso bedeutend wie damals die Umstellung auf Einhundertprozent Bio“, erklärt Klaus Späth. An der Qualität der Backwaren wird sich dadurch selbstverständlich nichts ändern, aber an der Vielfalt des Angebotes: „Wir werden zusätzlich ein feines Konditorei-Sortiment anbieten – auch mit veganen Varianten“, gibt Klaus Dernbecher einen Ausblick. Und übrigens: Auch die Vorbereitungen für die weihnachtlichen Köstlichkeiten laufen schon. Den Lebkuchen stellt die Bäckerei nach althergebrachter Art mit Lagerteig her, der bereits im Sommer angesetzt wird.