Bruder-Duell in der Porsche-Arena: Max Häfner (TVB) gegen Kai Häfner (Melsungen)

An diesem Donnerstag (19.05 Uhr) ist es wieder so weit: In der Partie zwischen dem TVB Stuttgart und der MT Melsungen stehen sich die Häfner-Brüder gegenüber. Max Häfner (26) wechselte 2017 zum TVB und ist dort der dienstälteste Spieler. Kai Häfner (33) trug vor 17 Jahren für eine Saison das Bittenfelder Trikot. Zusammen in einem Team spielten sie noch nie. Die Hoffnung haben die beiden aber nicht aufgegeben, wie sie Thomas Wagner im Interview verraten.

Kai, nach 0:10 Punkten haben Sie sich mit der MT Melsungen bei der TSV Hannover-Burgdorf einen Punkt erkämpft. Wie groß war die Erleichterung?

Kai Häfner: Nach fünf Niederlagen war das natürlich ein gutes Gefühl. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hätten höher führen können, nach der Pause war Hannover besser. Wenn wir die letzten drei Minuten betrachten, müssen wir froh sein über den Punkt.

Und wie groß ist die Enttäuschung bei Ihnen, Max, nach der Heimpleite des TVB gegen die HSG Wetzlar?

Max Häfner: Das war sicher ein kleiner Rückschritt. In diesem Jahr haben wir, das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen ausgenommen, ganz gute Leistungen gezeigt und der Trend ging nach oben. Das Spiel gegen Wetzlar war wieder ein Ausreißer nach unten, den wir in der Form nicht mehr haben wollten.

Kommunizieren die Häfner-Brüder eigentlich nach jedem Spiel?

Kai Häfner: Wir haben sehr regelmäßig Kontakt und tauschen uns natürlich über Handball aus, weil das unser Job ist. Es ist aber nicht so, dass wir uns direkt nach jedem Spiel anrufen. Vielleicht mal, wenn man ein Spiel gesehen hat und einem dabei etwas aufgefallen ist. Grundsätzlich telefonieren und schreiben wir unabhängig von den Spielen – und es geht auch nicht immer nur um Handball.

Die MT Melsungen gilt seit Jahren als Paradebeispiel dafür, dass ein Team weit unter seinen Möglichkeiten spielt. Nervt es, ständig damit konfrontiert zu werden, oder spornt es eher an?

Kai Häfner: Beides. Natürlich nervt einen das. Es ist eine Tatsache, die man nicht wegdiskutieren kann. Die Situation macht alle unzufrieden, weil wir uns mehr erhoffen und wir es uns anders vorstellen. Gleichzeitig versuchen wir, uns zu motivieren, damit wir das irgendwann mal konstant hinkriegen.

Vorige Woche überraschte die MT mit einer ungewöhnlichen Aktion: Sie lud ihre Fans zu einem Austausch ein, unter anderem haben Sie als Kapitän Rede und Antwort gestanden. Wie ist die Aktion angekommen?

Kai Häfner: Ich denke, bei den Fans ist das gut angekommen. Es war für den ganzen Verein und die Fangemeinschaft sehr wichtig, sich mal persönlich gegenüberzustehen, ein paar Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Ich denke, es war ein rundum gelungener Abend. Solche Veranstaltungen haben durchaus Potenzial, wiederholt zu werden.

Max, wäre das nicht auch eine Idee für den TVB? Sollte ein Verein nicht viel öfter in den Dialog mit seinen Fans treten?

Max Häfner: Wir haben das beim TVB in leicht abgewandelter Form. Wir haben Videokonferenzen mit den Dauerkartenbesitzern, bei denen ein oder zwei Spieler und Jürgen Schweikardt dabei sind. Vor Corona hatten wir in der Scharrena ein Treffen, zu dem Fans kommen durften und ein paar Spieler da waren. Grundsätzlich ist es sicher eine gute Sache, wenn ein Austausch stattfindet und man sich ein bisschen näher kennenlernt. Vielleicht lassen sich da auch Unstimmigkeiten aus der Welt räumen. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass unsere Fans extrem unzufrieden sind.

Wie die MT Melsungen, so hinkt auch der TVB den Erwartungen ein Stück weit hinterher. Auch diese Saison ist geprägt von einem Auf und Ab. Was fehlt noch zum nächsten Schritt?

Max Häfner: Es wird immer Phasen geben, in denen es etwas bergab geht. Der Auftritt gegen Wetzlar kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt – exakt in der Phase, in der wir uns im Aufwärtstrend sahen. Zu Hause gegen einen Kontrahenten zu verlieren, der in der Tabelle hinter uns steht: Das darf uns eigentlich in der Art und Weise nicht passieren. Das ist schon ein bisschen schade.

Bei Ihnen persönlich läuft’s aktuell ziemlich gut, sie wirken befreiter als in der Hinrunde. Gibt’s einen Zusammenhang mit dem Trainerwechsel von Roi Sánchez zu Michael Schweikardt?

Max Häfner: Die Hinrunde 2022 war nicht meine. Ich kam aus der Verletzung, wir hatten einen neuen Trainer. Es war nicht so einfach, wieder zurückzukommen. Zudem standen wir punktemäßig auch nicht so toll da. Deswegen freut es mich, dass es wieder ein bisschen besser läuft. Das hängt sicherlich auch mit Michael Schweikardt zusammen. Er vertraut mir, redet viel mit mir und gibt mir Dinge an die Hand, mit denen ich mich wohlfühle.

Was machte eigentlich Ihr Rücken?

Max Häfner: Ich fühle mich sehr gut. Ich habe so gut wie keine Schmerzen. Klar zwickt’s mal ab und zu, wenn wir viel trainieren oder viel unterwegs sind. Aber ich denke, das ist normal nach zwei Eingriffen.

Marino Maric, der neue Kreisläufer des TVB, hat kürzlich die Häfner-Brüder in den höchsten Tönen gelobt. Beruht diese Wertschätzung auf Gegenseitigkeit?

Max Häfner: Klar. Marino ist ein sehr umgänglicher Typ. Er bringt superviel Erfahrung mit und hat ein gewisses Gefühl für den Raum und ein gutes Timing, wo er hinlaufen soll. Er ist der Typ, der sagt, ‘ich sehe, dass du das kannst, leg mir die Bälle rein, den Rest erledige ich’.

Kai Häfner: Marino war einer der besten Kreisläufer, mit denen ich in meiner Karriere zusammengespielt habe. In den ersten beiden Jahren in Melsungen hatten wir eine unheimlich gute Connection miteinander. Das hatte ich selten mit einem Kreisläufer. Ich erinnere mich immer gerne an die Zeit zurück, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits in der Kabine oder im Bus. Marino war immer ein willkommener Begleiter.

Gibt’s unter den Kreisläufern große Unterschiede? Funktioniert’s mit dem einen besser als mit dem anderen?

Kai Häfner: Jeder hat seinen eigenen Stil. Mit manchen versteht man sich blind, mit anderen braucht’s mehr Absprachen. Das ist aber völlig normal.

Kommen wir zum Bruder-Duell am Donnerstag. Wie oft gab’s das Aufeinandertreffen Häfner gegen Häfner eigentlich schon?

Kai Häfner: So genau weiß ich das gar nicht. Es kam jedenfalls öfter einmal etwas dazwischen. Entweder war Max verletzt oder ich nicht dabei. Dann war Corona.

Erinnern Sie sich an die erste Zusammenkunft auf der Platte?

Kai Häfner: Ich glaube, das war in Hannover. So richtig kann ich mich aber nicht erinnern.

Max Häfner: Ich auch nicht. Damals spielte ich ja auch noch keine so große Rolle als neuer Spieler. Ich weiß nur noch, dass es etwas Besonderes war, gegen den Bruder zu spielen. Das hatten wir ja noch nie.

Max, Sie sind im sechsten Jahr beim TVB und damit zusammen mit Samuel Röthlisberger der dienstälteste Spieler. Sie gehören sozusagen zum Inventar?

Max Häfner: Das ist eine lange Zeit. Ich habe das Jahr davor auch ein bisschen mittrainieren dürfen. Es ist sicher eine gewisse Wertschätzung, die der Verein einem entgegenbringt, wenn er mir so lange vertraut. Dafür bin ich extrem dankbar und versuche, das so gut wie möglich zurückzugeben.

Wird’s trotzdem nicht höchste Zeit für einen Tapetenwechsel?

Max Häfner: Sag niemals nie. Es hängt ja von beiden Parteien ab. Ich weiß ja nicht, ob der TVB weiter mit mir plant. Der Sport ist sehr schnelllebig. Das sieht man aktuell beim FC Bayern. Da wird der Trainer entlassen, obwohl er noch in allen drei Wettbewerben dabei ist. Ich habe bis 2024 einen Vertrag. Was danach passiert, das wird man sehen. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier.

Kai, Sie sind sieben Jahre älter als Ihr Bruder. Zwickt’s mit bald 34 Jahren hier und da?

Kai Häfner: Nein. Ich fühle mich gut und habe noch einiges im Tank. 34 ist nur eine Zahl, Leistung hat nichts mit dem Alter zu tun.

Ihr Vertrag in Melsungen läuft im Sommer nächsten Jahres aus. Gibt’s schon Pläne?

Kai Häfner: Wir werden sehen. Ich bin relativ entspannt. In nächster Zeit werden wir Gespräche führen.

Sie gelten als sehr heimatverbunden. Stimmt es, dass Sie in Alfdorf ein Haus bauen?

Kai Häfner: Meine Familie und ich möchten irgendwann wieder zurück und unsere Zelte in der schwäbischen Heimat aufschlagen. Meine Frau ist ja auch aus der Ecke. Wir haben aber noch nicht gebaut. Es stimmt aber, dass wir uns umgeschaut und beworben haben.

Max, Sie wollten schon immer mal mit Ihrem Bruder in einem Team spielen. Wenn das noch funktionieren soll, ist Eile geboten. Im Grunde gibt’s zwei Möglichkeiten: Entweder Sie schaffen den Sprung in die Nationalmannschaft oder Kai beendet seine Karriere beim TVB Stuttgart. Was ist reeller?

Kai Häfner: Ich hätte nichts dagegen, wenn wir das noch irgendwann hinkriegen würden. Das wäre eine coole Sache. Wir haben ja noch ein paar Jährchen Zeit.

Max Häfner: Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Team spielen, ist größer, wenn Kai zum TVB kommt. Wir haben hin und wieder darüber gesprochen – aber nur im Spaß. Ich bin gespannt, was passiert. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn Jürgen Schweikardt Kontakt aufnehmen würde zu Kai. Abgesehen von meinem persönlichen Glück würde Kai den TVB auch sportlich weiterbringen. Er hat viel Erfahrung und jede Menge Qualitäten.

Kai, nächstes Jahr findet die Europameisterschaft im eigenen Land statt. Wie groß ist die Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft bis dahin ein bisschen näher an die Weltspitze heranrückt?

Kai Häfner: Die EM zu Hause ist sicherlich etwas Spezielles. Ich denke, die jüngste WM kann uns zuversichtlich stimmen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben jetzt noch ein Dreivierteljahr Zeit, die Leistung zu stabilisieren und einen Schritt nach vorne zu machen. Wir konzentrieren uns zunächst auf die restliche Saison.

Noch mal zurück zum Spiel am Donnerstag und zur Liga. Welches Saisonziel verfolgt Melsungen noch? Der Zug nach oben dürfte abgefahren sein.

Kai Häfner: Unser Fokus liegt aktuell nicht auf der Tabelle. Wir hatten keine einfache Phase und möchten jetzt wieder gut spielen und die nächsten Punkte einfahren.

Der TVB hatte Platz zwölf ausgegeben als Saisonziel. Den nimmt Melsungen aktuell ein. Mit einem Sieg könnte der TVB den Rückstand auf vier Punkte verkürzen. Ist das Saisonziel noch realistisch oder blickt das Team immer noch nach hinten?

Max Häfner: In Sachen Ligaverbleib ist noch nichts in trockenen Tüchern, in zehn Spielen kann noch einiges passieren. Wir wissen, dass wir noch den einen oder anderen Punkt holen müssen. Andererseits haben wir uns ein ordentliches Polster verschafft. Ich denke, dass nach vorne auch noch ein bisschen etwas gehen kann. Wir treffen ja noch auf den einen oder anderen direkten Konkurrenten.

Die MT Melsungen spielt am Sonntag gegen Magdeburg. Reicht’s am Sonntag dennoch für einen Abstecher bei der Familie in Schwäbisch Gmünd?

Kai Häfner: Das wird leider nichts werden. Kassel liegt nicht eben um die Ecke. Es geht nach dem Spiel am Sonntag direkt im Bus zurück.