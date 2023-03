Daniel Sdunek im Interview: Wie der Torwarttrainer des TVB Stuttgart arbeitet

Vor 15 Jahren wechselte Daniel Sdunek vom damaligen Handball-Zweitligisten HR Ortenau zum TV Bittenfeld. Seither hütet der 43-Jährige beim TVB das Tor – abgesehen von einem zweijährigen Abstecher zum Drittligisten TGS Pforzheim. Mit der Bundesliga-Reserve des TVB Stuttgart steht der gebürtige Essener an der Tabellenspitze der Baden-Württemberg-Oberliga und kümmert sich beim TVB um die Nachwuchskeeper. Seit Januar ist der DHB-Torwarttrainer zudem für die Erstliga-Torhüter Silvio Heinevetter (38) und Miljan Vujovic (22) zuständig. Unser Redaktionsmitglied Thomas Wagner hat sich mit Daniel Sdunek über seine Arbeit unterhalten.

Herr Sdunek, der Deutsche Handball-Bund (DHB) bietet seit einiger Zeit die Fortbildung zum zertifizierten Torhütertrainer an. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, daran teilzunehmen?

Es war klar, wenn ich im Trainerbereich etwas machen werde, dann in dieser Richtung. Seit 2019 kümmere ich mich beim TVB um die Jugend-Torhüter. Um höherklassig trainieren zu können, braucht man diese Lizenz. Dies ist auch in Hinblick auf das Jugendzertifikat, das der TVB innehält, von Relevanz. So habe ich 2021 mit der Fortbildung begonnen. Sie war sehr interessant und hilfreich. Neben den umfassenden Fachkenntnissen in Theorie und Praxis kann man sich mit anderen Teilnehmern austauschen und auch ein paar Aspekte von Mattias Anderssonübernehmen.

Hatten Sie während Ihrer eigenen Karriere immer Torhütertrainer?

Bei Tusem Essen und der HSG Düsseldorf gab’s in der ersten Liga kein Torhütertraining. Danach in Willstätt, in der zweiten Liga, hatten wir ein- oder zweimal die Woche jemanden, der mit uns was gemacht hat. Erst mit Karsten Schäfer in Bittenfeld wurde es etwas professioneller. Er hat sich um die Torhüter gekümmert – obwohl er selbst kein Torhüter war. Da hat er sich reinfuchsen müssen. Hier und da gab’s schon mal unterschiedliche Meinungen.

Sollte ein Torhütertrainer nicht grundsätzlich vom Fach sein?

Wenn einer die Torhüterperspektive kennt und Situationen einschätzen kann, dann ist das ein großer Vorteil. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es auch anderweitig funktionieren kann.

Wir sehr sind Sie eingespannt im Bundesligateam des TVB?

Ich habe zum Glück bei meinem Arbeitgeber Kärcher flexible Arbeitszeiten, das lässt sich sehr gut kombinieren. In der Regel bin ich dreimal die Woche im Training und auch bei den meisten Spielen dabei.

Die Frage drängt sich auf: Können Sie Silvio Heinevetter auf ein höheres Niveau bringen?

Natürlich werde ich Silvio Heinevetter nichts Neues beibringen können, keine neuen Techniken oder so was. Das ist aber auch nicht mein Anspruch. Es geht einfach darum, Bewegungsabläufe zu wiederholen und Dinge zu besprechen, die einem auffallen. So wie jeder Feldspieler beispielsweise Passübungen machen muss, so müssen die Torhüter die Grundlagenbewegungen trainieren. Und dafür brauchst du jemanden, der dir dabei hilft.

Lässt sich also immer etwas herauskitzeln, auch wenn das Leistungsniveau schon sehr hoch ist?

Auf jeden Fall. Wir besprechen bestimmte Situationen, auch vor dem Spiel. Wenn das zu einer Parade mehr führt im Spiel, dann haben wir schon etwas erreicht. Bei erfahrenen Torhütern ist es sicherlich nicht so einfach, Dinge noch zu verändern oder zu optimieren, wie bei jüngeren. Grundsätzlich bin ich aber überzeugt davon, dass ich als Torhütertrainer etwas Positives beitragen kann. Sonst würde ich das auch nicht machen.

Wie sehen die Trainingsinhalte in etwa aus?

Basics sind die Grundtechniken, Schnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit und die Aktivierung. Dabei müssen wir schauen, dass wir die Intensität des Trainings steuern. Wir müssen berücksichtigen, wie weit wir vom Spiel entfernt sind und wie groß die Vorbelastung ist. Wenn beispielsweise am Tag vorher eine Athletikeinheit angesetzt war, wäre das kontraproduktiv für die Erholung der Muskulatur.

Silvio Heinevetter und Miljan Vujovic sind sehr unterschiedliche Torhütertypen. Können Sie die beiden ein wenig beschreiben?

Grundsätzlich gibt es im Handball zahlreiche verschiedene Typen. Heine ist teilweise unorthodox unterwegs. Er hat seinen eigenen Stil kreiert und ist damit auch erfolgreich. So ein Stil ist jungen Torhütern sicherlich schwer zu vermitteln. Vujo ist der klassische Jugo-Style-Torhüter, der anders spielt als ein skandinavischer Torhüter. Er sitzt beispielsweise fast nie ab. Die Grundausbildung, die er bekommen hat, sieht diese Technik nicht vor.

Wie gehen Sie mit unterschiedlichen Typen um? Passen Sie Ihr Training entsprechend an?

Ich stelle allen Torhütern frei, wie ihre Technik aussehen soll. Am Ende müssen sie den Ball halten. Wenn sie meinen, sie können einen flachen Ball mit dem Kopf besser halten als mit dem Fuß und sie kriegen das hin, dürfen sie das gerne machen. Es ist auch egal, ob sie eine Grätsche oder einen Ausfallschritt machen. Wir müssen nur herausfinden, welches die beste Technik ist. In der Jugend ist das schon wichtig, bei den Profis dagegen spielt das keine Rolle mehr. Wir werden bei Miljan Vujovic keine andere Technik einführen. Seine Technik steckt bei ihm so im Blut drin, dass der Aufwand, weitere Techniken in seinen Werkzeugkasten zu legen, keinen Sinn machen würde. Und ich denke, hier werden wir noch häufig sehen, dass er damit durchaus erfolgreich sein kann. Was alle Torhüter eint im Profibereich, ist der absolute Wille und das Engagement. Ansonsten sind die Facetten groß.

Wie groß ist der Einfluss eines Torhütertrainers während des Spiels?

Zunächst einmal bereiten wir die Spiele vor, die Jungs bekommen die Videoschnitte von den Werfern, die wir dann vor dem Spiel zusammen durchgehen. Im Spiel selbst habe ich ab und zu Kontakt zum Torhüter. Ich möchte ihn aber auch nicht mit zu vielen Informationen zuschütten. Wenn mir eindeutige Sachen auffallen, greife ich ein. Und nur mit konkreten Hinweisen. Während eines Spiels schwirren genügend Informationen umher. Wenn ich jetzt auch noch alle zwei Minuten mit einem neuen Hinweis komme, dann hilft das sicher nicht.

Und wie sieht’s mit Nachbesprechungen nach dem Spiel aus?

Machen wir auch, aber nicht so ausführlich wie die Vorbesprechung. Wir reden über ein paar konkrete Szenen, die wir auf dem Video zeigen können. Natürlich kommen auch gute Aktionen zur Sprache, man darf ja nicht immer nur kritisieren.

Wer entscheidet eigentlich, welcher Torhüter anfängt und wann gewechselt wird?

Im Endeffekt entscheidet das der Cheftrainer, also Michael Schweikardt. Aber er holt sich auch meinen Rat – im Vorfeld und während des Spiels.

Räumt ein Torhüter auch freiwillig das Spielfeld und lässt den Kollegen ran?

Das kann ich mir schwer vorstellen, es möchte immer jeder spielen. Das ist das Gute am Torhüterspiel: Auch wenn du mal zehn Minuten nichts angefasst hat, kannst du plötzlich den Schalter umlegen und anfangen, Bälle zu halten.

Wie schwierig ist es zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für einen Torhüterwechsel gekommen ist?

Das ist tatsächlich schwierig. Im Endeffekt musst du hinter der Entscheidung stehen, die du getroffen hast. Wir würfeln ja nicht, sondern sind in dem Moment davon überzeugt, dass der Wechsel angebracht ist. Beide Torhüter haben die Qualität, plötzlich zum spielentscheidenden Faktor zu werden. Beim Wechsel steckt auch immer ein Stück Hoffnung drin. Es gab sicherlich das eine oder andere Spiel, in dem wir vielleicht früher hätten wechseln müssen. Aber das weiß man eben nicht vorher, hinterher bist du immer schlauer. Über die Torhüterwechsel wird, vor allem von außen, immer diskutiert werden.

Bei Torhütern sind die Spielanteile oft recht einseitig verteilt. Wie halten Sie denjenigen bei Laune, der sich als zweiter Mann den Hintern platt sitzt auf der Auswechselbank?

Ich denke, da ist die Menschenkenntnis des Trainers gefragt. Bei uns ist die Situation für Miljan Vujovic im Moment alles andere als dankbar, schließlich ist Silvio Heinevetter sehr präsent, und das auch zu Recht. Ich halte Miljan dennoch für eines der größten Talente in Europa und sehe in ihm einen zukünftigen Spitzentorhüter. Im Moment hat er harte Ausbildungsjahre. Ich kann ihm immer nur sagen, dass er Geduld haben soll und dass seine Zeit kommen wird. Auch wenn es manchmal für ihn schwer ist: Er ist keiner, der den Kopf in den Sand steckt. Das rechnen wir ihm hoch an.

Selbstzweifel sind also keine Option.

Grundsätzlich ist Selbstbewusstsein im Sport das A und O. Beim Torhüter ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Ein Torhüter sollte so sehr von sich überzeugt sein, dass es nah an der Arroganz ist.

Wird den Torhütern dieser Wesenszug vermittelt?

Ich bin ab und an in der Trainerausbildung als Dozent beim Handballverband. Da stelle ich mein Konzept vor, das ich für den Jugendbereich beim TVB erstellt habe, und wie ich übers Torhüterspiel denke. Mentalität ist für mich ein großer Faktor. Zur Verdeutlichung zitiere ich Muhammad Ali: „Um ein großer Champion zu sein, musst du daran glauben, der Beste zu sein. Und wenn du es nicht bist, musst du zumindest so tun.“ Das finde ich sehr passend. Allerdings ist der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz sicher recht schmal.

Zum Schluss noch ein Statement fürs Phrasenschwein: Ein guter Torhüter ist im Handball die halbe Miete.

Das finde ich schon. Bei der WM hat man wieder gesehen, dass die Torhüter der entscheidende Faktor waren. Zum Einstieg in der Ausbildung beim HVW frage ich die Trainer oft: Was denkt ihr, welchen Anteil hat der Torhüter am Erfolg des Teams? Die meisten schätzen, so um die 50 Prozent. Dann frage ich sie, ob sie auch 50 Prozent ihrer Zeit fürs Torhütertraining einplanen. Das ist natürlich meist nie der Fall.

Wie hoch schätzen Sie selbst den Anteil der Torhüter ein?

Auch so hoch. Zum einen wirst du durch gehaltene Bälle selbst ein wenig gepusht. Zum anderen nervst du den Gegner ein Stück weit, weil vorne nichts funktioniert. Eine tolle Torhüterleistung kann für Frust beim Gegner sorgen und ein Spiel kippen lassen.

Heinevetter: Der Trainer muss mit dem Torwart sprechen

Silvio Heinevetter spielt seit 18 Jahren in der ersten Handball-Bundesliga, für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte der 38-Jährige über 200 Länderspiele. Da drängt sich die Frage förmlich auf: Wozu braucht „Heine“ eigentlich einen Torhütertrainer? Muss ihm jemand erzählen, wie das Torhüterspiel funktioniert?

„Zunächst einmal gehört das Torhütertraining genau so zu Training wie das Feldspielertraining“, sagt Heinevetter. „Aber es stimmt schon: Irgendwann kennt man seinen Körper und weiß, was einem guttut und was nicht. Ich denke, ich kann das ganz gut steuern.“

Die Torhütertrainings würden sich durchaus unterscheiden. „Es gibt Torhütertraining und Torhütertraining“, sagt er. „Es kommt immer darauf an, wann man es macht.“ Zu Beginn der Woche könnten die Einheiten auch ein bisschen intensiver ausfallen. Je näher indes das Spiel rücke, desto lockerer sollte das Training sein. „Vielleicht mit ein paar Technikgeschichten, aber keine Intensität mehr.“ Grundsätzlich sollte sich das Torhütertraining am Spiel orientieren. „Keiner muss mir sechs, sieben Bälle hintereinander aufs Tor werfen in zehn Sekunden.“ Das passiere ja im Spiel auch nicht. „Lieber explosiver und schneller, dafür ein bisschen mehr Pause.“

Und was macht einen guten Torhütertrainer in den Augen von Silvio Heinevetter aus? „Ich glaube, ein Trainer muss ein Gespür für seine Torhüter und ihre Charaktere haben.“ Schließlich seien nicht alle gleich. So müsse ein Trainer beispielsweise mit einem Torhüter wie Miljan Vujovic, der ein bisschen mehr stehe und kompakter spiele, etwas anderes machen als mit einem quirligeren Torhüter. „Wichtig ist, dass der Trainer mit seinen Torhütern spricht.“